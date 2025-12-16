https://fr.sputniknews.africa/20251216/gbagbo-cpi-et-la-crise-ivoirienne-de-2010-2011-rouvrir-les-plaies-pour-chercher-la-verite-1081519278.html

Gbagbo, CPI et la crise ivoirienne de 2010-2011: rouvrir les plaies pour chercher la vérité

Gbagbo, CPI et la crise ivoirienne de 2010-2011: rouvrir les plaies pour chercher la vérité

Dans cet épisode d'Avenir Souverain, Tapé Groubera, écrivain et membre de la société civile ivoirienne, revient sur la mémoire des victimes et les blessures... 16.12.2025

Gbagbo, CPI et la crise ivoirienne de 2010-2011: rouvrir les plaies pour chercher la vérité Sputnik Afrique Mémoire des victimes, quête de justice et dénonciation des ingérences étrangères: dans cet épisode, un écrivain et auteur ivoirien engagé livre une lecture franche de la crise postélectorale en Côte d’Ivoire. Entre témoignage personnel et analyse politique, il interroge le rôle de la CPI et la capacité de l’Afrique à penser ses propres modèles.

Le 8 décembre 2025, Laurent Gbagbo, acquitté définitivement par la Cour pénale internationale en 2021, annonce avoir demandé à son avocat de ressaisir la CPI afin de “remettre sur la table le problème de la guerre en Côte d’Ivoire”. Une initiative, lancée le jour même de l’investiture d’Alassane Ouattara pour un 4e mandat, qui attire l’attention sur les questions autour de la crise postélectorale de 2010-2011, de la rébellion de 2002, des massacres de Duékoué et du rôle de la communauté internationale.Tapé Groubera questionne également la neutralité des acteurs internationaux, notamment l’Onu et la France, et élargit la réflexion à une critique des modèles de gouvernance importés en Afrique, appelant les peuples africains à la dignité, à la lucidité et à l’affirmation de leur souveraineté.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

