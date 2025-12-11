L’impasse stratégique des globalistes, cherchant la défaite de la Russie, pour créer un tribunal

https://fr.sputniknews.africa/20251211/limpasse-strategique-des-globalistes-cherchant-la-defaite-de-la-russie-pour-creer-un-tribunal-1081371271.html

Dans cet épisode de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste spécialisé en droit international, discute de la menace, en Europe, de mettre en place un tribunal

L’impasse stratégique des globalistes, cherchant toujours la défaite de la Russie, pour créer un tribunal Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste spécialisé en droit international, discute de la menace, en Europe, de mettre en place un tribunal contre la Russie pour les crimes qui lui sont imputés sur le front ukrainien, ainsi que des réticences des élites globalistes à accepter un véritable règlement négocié du conflit.

Arnaud Develay insiste sur la partialité de la Cour pénale internationale, notamment dans le conflit en Ukraine, qui travaille à charge contre la Russie:Et si l’Union européenne veut mettre en place un tribunal spécial contre la Russie en Ukraine, elle n’en a, selon Arnaud Develay, pas les moyens financiers:Pour Arnaud Develay, l’État profond américain veut toujours infliger une défaite stratégique à la Russie, et l’arrivée ou le départ d’un nouveau Président américain ne change pas cette ligne, ce qui complique tout processus de négociation avec la Russie :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

