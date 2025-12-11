L’impasse stratégique des globalistes, cherchant la défaite de la Russie, pour créer un tribunal
17:16 11.12.2025 (Mis à jour: 17:20 11.12.2025)
Dans cet épisode de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste spécialisé en droit international, discute de la menace, en Europe, de mettre en place un tribunal contre la Russie pour les crimes qui lui sont imputés sur le front ukrainien, ainsi que des réticences des élites globalistes à accepter un véritable règlement négocié du conflit.
Arnaud Develay insiste sur la partialité de la Cour pénale internationale, notamment dans le conflit en Ukraine, qui travaille à charge contre la Russie:
"Théoriquement, quand bien même on pourrait penser que la CPI devrait être neutre et examiner des faits relevant de son statut, présumément perpétrés par les deux parties au conflit, on s'aperçoit que, jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt orienté vers une partie du conflit. Il a été démontré par beaucoup de sources fiables que les Ukrainiens se sont livrés, par exemple – si l’on s'en tient au traitement des prisonniers russes – à des exactions, qui visaient à tirer des balles dans les genoux des prisonniers de guerre russes, en violation des conventions de Genève."
Et si l’Union européenne veut mettre en place un tribunal spécial contre la Russie en Ukraine, elle n’en a, selon Arnaud Develay, pas les moyens financiers:
"Pour l'instant, on en est à un point où Bruxelles a promis 10 millions d'euros, mais il semblerait qu'il ait été évalué que la juridiction, pour fonctionner, par an aurait besoin d’au minimum 75 millions, plus des frais afférents aux locaux et à la sécurité. Donc, on peut facilement évaluer 25 millions de plus. Allez, on va faire un chiffre rond: 100 millions. Pour l'instant, ils ont un dixième à peu près de cette somme, plus ou moins sécurisée en tout cas, en principe."
Pour Arnaud Develay, l’État profond américain veut toujours infliger une défaite stratégique à la Russie, et l’arrivée ou le départ d’un nouveau Président américain ne change pas cette ligne, ce qui complique tout processus de négociation avec la Russie :
"Je pense que pour l'administration de Trump, stratégiquement, les objectifs restent les mêmes: c'est infliger une défaite stratégique à la Russie. Je ne pense pas que ça fasse partie des papiers blancs, qui ont été rédigés par l'État profond, les gens en costume noir auxquels Vladimir Poutine fait référence. Ces gens-là sont permanents: les Présidents viennent et passent, ils s'en vont. (...) D'où l'idée, pour eux, de plaider pour un cessez-le-feu. Mais, en même temps, en essayant de dire, on va mettre des conditions telles, que la Russie ne pourra pas les accepter."
