"L'UE, qui donne des leçons de morale au monde entier, n'est pas au-delà de tout reproche"
"L'UE, qui donne des leçons de morale au monde entier, n'est pas au-delà de tout reproche"
Un nouveau scandale de corruption frappe l'UE après l'arrestation de deux ex-responsables. Pour Sputnik Afrique, l'essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic...
"L'UE, qui donne des leçons de morale au monde entier, n'est clairement pas au-delà de tout reproche"
"L'UE, qui donne des leçons de morale au monde entier, n'est clairement pas au-delà de tout reproche"
Un nouveau scandale de corruption frappe l'UE après l'arrestation de deux ex-responsables. Pour Sputnik Afrique, l'essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic analyse les conséquences de cette affaire qui pourrait fragiliser Bruxelles comme ce fut déjà le cas en 1999.
"On voit que, de nouveau, l'Union européenne, qui donne des leçons de morale au monde entier, n'est clairement pas au-delà de tout reproche. Et on verra, au fur et à mesure que les enquêteurs avancent dans cette étude, qui est impliqué et jusqu'où va ce nouveau scandale qui touche la Commission européenne", a déclaré le politologue franco-serbe.
"Ce qui est certain, c'est que cela souligne
qu'il y a une corruption endémique au sein même de l'Union européenne, puisque ce type de sujet revient régulièrement à la surface
. Et pourtant, on a l'impression que l'Union européenne ne fait rien. Pour changer ce type de comportement, on ne voit aucun
plan d'action derrière", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Sébastien Périmony, géopolitologue français et expert de l'Afrique, sur la visite de Vladimir Poutine en Inde
-Gélase Daniel Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale du Burundi, sur les nouveaux accords de coopération signés entre son pays et la Russie.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
