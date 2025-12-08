https://fr.sputniknews.africa/20251208/lue-qui-donne-des-lecons-de-morale-au-monde-entier-nest-pas-au-dela-de-tout-reproche-1081247631.html

"L'UE, qui donne des leçons de morale au monde entier, n'est pas au-delà de tout reproche"

"L'UE, qui donne des leçons de morale au monde entier, n'est pas au-delà de tout reproche"

Un nouveau scandale de corruption frappe l'UE après l'arrestation de deux ex-responsables. Pour Sputnik Afrique, l'essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic...

"Ce qui est certain, c'est que cela souligne qu'il y a une corruption endémique au sein même de l'Union européenne, puisque ce type de sujet revient régulièrement à la surface. Et pourtant, on a l'impression que l'Union européenne ne fait rien. Pour changer ce type de comportement, on ne voit aucun plan d'action derrière", a-t-il ajouté. Retrouvez également dans cette émission: -Sébastien Périmony, géopolitologue français et expert de l'Afrique, sur la visite de Vladimir Poutine en Inde-Gélase Daniel Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale du Burundi, sur les nouveaux accords de coopération signés entre son pays et la Russie. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

