En continu: Maduro sera jugé aux États-Unis pour des accusations criminelles

Dernières réactions internationales à l'agression américaine contre le Venezuela:

La Russie, Cuba, la Colombie, la Biélorussie, le Brésil, le Chili, le Mexique, l'Iran et le Hamas ont condamné l'agression américaine contre le Venezuela. Minsk a rappelé les propos du Président Loukachenko, selon lesquels les USA créeraient un "second Vietnam" au Venezuela.

Le gouvernement espagnol a appelé les parties à la désescalade et à la responsabilité. Le droit international et les principes de la Charte des Nations unies doivent être respectés, selon Madrid.

L'Argentine et la Pologne ont salué la capture de Nicolas Maduro.

Les autorités suisses ont appelé l'administration américaine à désamorcer la situation autour du Venezuela.

L'Onu n'a pas encore réagi. Le ministre européen des Affaires étrangères, Kaja Kallas, a appelé les États-Unis à la retenue, notant que l'UE ne reconnaît pas Maduro comme un Président légitime.