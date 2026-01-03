En continu: Maduro sera jugé aux États-Unis pour des accusations criminelles

Ces derniers mois, les États-Unis ont déployé à plusieurs reprises leurs forces armées pour détruire des embarcations en mer des Caraïbes, soupçonnées de transporter de la drogue. Selon les autorités américaines, ces opérations visent à lutter contre la criminalité transnationale et le trafic de stupéfiants.
S'abonner
L'armée de l'air américaine a mené une série de frappes contre des cibles militaires à Caracas, au Venezuela. Donald Trump a confirmé l'opération militaire, lors de laquelle le Président vénézuélien et sa femme ont été enlevés. Les Présidents colombien et cubain ont condamné cette attaque, de même que Moscou, qui a exprimé sa "profonde inquiétude".
13:46 03.01.2026
"Des bombes sont tombées sur des bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles" - ministre de l'Intérieur vénézuélien
Cependant, "nous ne sommes pas vaincus", a déclaré Diosdado Cabello après les frappes américaines contre le pays.
"Le pays est plongé dans un calme complet. Ils ont tenté cela, pensant peut-être que le peuple céderait, mais ce n'est pas le cas".
13:42 03.01.2026
Dernières réactions internationales à l'agression américaine contre le Venezuela:
La Russie, Cuba, la Colombie, la Biélorussie, le Brésil, le Chili, le Mexique, l'Iran et le Hamas ont condamné l'agression américaine contre le Venezuela. Minsk a rappelé les propos du Président Loukachenko, selon lesquels les USA créeraient un "second Vietnam" au Venezuela.
Le gouvernement espagnol a appelé les parties à la désescalade et à la responsabilité. Le droit international et les principes de la Charte des Nations unies doivent être respectés, selon Madrid.
L'Argentine et la Pologne ont salué la capture de Nicolas Maduro.
Les autorités suisses ont appelé l'administration américaine à désamorcer la situation autour du Venezuela.
L'Onu n'a pas encore réagi. Le ministre européen des Affaires étrangères, Kaja Kallas, a appelé les États-Unis à la retenue, notant que l'UE ne reconnaît pas Maduro comme un Président légitime.
Le président du Conseil européen a déclaré que l'UE soutenait une transition pacifique du pouvoir au Venezuela suite à l'enlèvement de Maduro par les États-Unis.
13:36 03.01.2026
Les États-Unis ont inculpé Maduro et son épouse de narco-terrorisme - procureure générale
Ils comparaîtront bientôt devant un tribunal, promet Pamela Bondi.
12:49 03.01.2026
Maduro amené de force du Venezuela: "Une atteinte inacceptable à la souveraineté du pays" selon Moscou
Si Maduro a effectivement été amené de force du Venezuela, c'est une atteinte inacceptable à la souveraineté du pays, a déclaré le misitère russe des Affaires étrangères.
12:49 03.01.2026
L'attaque US contre le Venezuela risque de perturber l'économie mondiale, selon un analyste turc
Pour Berat Kizil, l'escalade des tensions autour du Venezuela aura des répercussions sur les pays d'Amérique latine et pourrait déclencher "toute une série de conséquences destructrices" pour les marchés mondiaux.
A mesure que la situation évolue, les tensions en mer Égée, en Méditerranée et en mer Noire pourraient s'intensifier, a estimé l'analyste financier dans un entretien avec Sputnik.
12:10 03.01.2026
12:00 03.01.2026
Le Venezuela demande une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'Onu suite à l'attaque US - déclaration
11:59 03.01.2026
11:54 03.01.2026
Au moins 11 cibles ont été attaquées au Venezuela, selon le Président colombien
Parmi les sites attaqués mentionnés par Gustavo Petro sur X figurent:
la base aérienne de La Carlota, mise hors service et bombardée;
la garnison militaire de montagne de Catia La Mar, neutralisée et bombardée;
le palais de l'Assemblée nationale du Venezuela à Caracas, bombardé;
le complexe militaire de Fuerte Tiuna à Caracas et la base aérienne de Barquisimeto, abritant des avions de chasse F-16, attaqués;
ainsi que plusieurs aéroports, dont ceux d'El Hatillo et de Charallave.
Des frappes ont par ailleurs été signalées sur une base d'hélicoptères militaires à Higuerota, ainsi que des coupures de courant dans plusieurs quartiers de la capitale et de sa banlieue.
11:52 03.01.2026
Nicolás Maduro sera jugé aux États-Unis pour des accusations criminelles, selon le sénateur Mike Lee
"Cette intervention militaire visait à protéger les personnes ayant procédé à l'arrestation" du Président vénézuélien pour l'emmener aux États-Unis, a déclaré le sénateur, citant son entretien avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio.
Aucune autre action américaine n'était prévue au Venezuela, selon ces sources.
11:31 03.01.2026
Les autorités vénézuéliennes ignorent où se trouve Maduro et exigent que les USA prouvent qu'il est vivant – vice-présidente Rodriguez
11:30 03.01.2026
La Russie réaffirme sa solidarité avec le peuple vénézuélien, déclare Moscou
"Les États-Unis ont commis un acte d’agression armée contre le Venezuela. Ceci suscite une profonde inquiétude et une condamnation sans appel", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.
Autres points clés:
L'Amérique latine doit rester une zone de paix.
Le Venezuela doit se voir garantir le droit de déterminer son destin sans aucune intervention destructive, et en particulier militaire, de l'extérieur.
La Russie soutient la demande d'une réunion immédiate du Conseil de sécurité de l'Onu suite à l'attaque américaine.
Les justifications avancées par les États-Unis pour de telles actions sont infondées.
11:13 03.01.2026
11:03 03.01.2026
Les frappes US contre le Venezuela constituent "un terrorisme d'État" contre le peuple vénézuélien et toute l'Amérique latine, martèle le Président cubain
Miguel Díaz-Canel a appelé la communauté internationale à s'unir contre cette "attaque criminelle".
10:45 03.01.2026
La commission des forces armées du Sénat américain n'a reçu aucun préavis d'intervention militaire au Venezuela — CNN
10:28 03.01.2026
Le Président vénézuélien Maduro et sa femme ont été capturés et emmenés hors du pays - Trump
10:26 03.01.2026
Les États-Unis ont attaqué Caracas, ainsi que les États de Miranda, de La Guaira et d'Aragaua - ministre vénézuélien de la Défense
09:38 03.01.2026
Frappes aériennes US contre le Venezuela: ce que l'on sait pour le moment
L'attaque, initialement prévue pour Noël, a été reportée en raison des conditions météorologiques, selon CBS.
Le Venezuela n'aurait probablement pas immédiatement remarqué les frappes américaines; ses systèmes de défense antiaérienne étaient désactivés, rapporte Fox News.
Des avions militaires sont toujours audibles à Caracas, et un incendie s'est déclaré dans le port de La Guaira après la frappe, rapporte un correspondant de Sputnik.
Les autorités aéronautiques américaines ont interdit les vols commerciaux dans l'espace aérien vénézuélien, rapporte Fox News.
Les autorités de Caracas recommandent à la population d'éviter de circuler en ville en raison des attaques de drones, a indiqué l'administration municipale à Sputnik.
09:23 03.01.2026
Les USA ont attaqué le siège du Parlement vénézuélien, selon le Président colombien
09:13 03.01.2026
Moscou fera prochainement une déclaration sur l'agression américaine contre le Venezuela – diplomatie russe