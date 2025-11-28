https://fr.sputniknews.africa/20251128/tunis-depuis-2011-la-diplomatie-occidentale-une-instance-de-regulation-de-la-vie-politique-1080935952.html

Tunis: Depuis 2011, "la diplomatie occidentale, une instance de régulation de la vie politique"?

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien, indique que "La convocation de l'ambassadeur de l'UE par le Président Kaïs Saïed...

Tunis: Depuis 2011, "la diplomatie occidentale, une instance de régulation de la vie politique"? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien, indique que "La convocation de l'ambassadeur de l'UE par le Président Kaïs Saïed a constitué une mise en demeure d'une grande sévérité […] face aux dérives de la diplomatie occidentale".

"En mettant en garde l'ambassadeur européen, la présidence tunisienne a mis un terme au système de phagocytage de l'espace politique, civil et syndical de la part des bailleurs de fonds occidentaux. Il est clair que cette action constitue une traduction de la démarche souverainiste proclamée par le palais de Carthage depuis l'accession de Kaïs Saïed à la présidence", affirme Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l’École de guerre de Tunis.Dans le même sens, l'expert estime que "le rapprochement entre les quatre pays -la Tunisie, l'Algérie l'Égypte et la Libye- constitue le revirement géopolitique le plus important depuis des années dans la région. Il est manifeste que les pays ont finalement saisi l'importance de mettre en synergie leurs politiques pour endiguer les phénomènes miliciens et terroristes"."Cette nouvelle approche n'est pas sans rapport avec les lectures et analyses des grands soubresauts de la géopolitique mondiale dans les années à venir, principalement la victoire de la Russie dans sa guerre contre le régime de Kiev, la consolidation des projets de connexion économique chinois, la crise structurelle de l'économie américaine et l'affaiblissement de l'Europe", conclut-il.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

