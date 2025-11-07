https://fr.sputniknews.africa/20251107/la-tunisie-lalgerie-et-legypte-exigent-le-retrait-de-tous-les-mercenaires-etrangers-de-libye-1080262862.html

La Tunisie, l'Algérie et l'Égypte exigent le retrait de tous les mercenaires étrangers de Libye

Selon ces pays, l'ingérence extérieure dans les affaires intérieures de la Libye est l'une des principales causes de: 07.11.2025, Sputnik Afrique

Ces déclarations ont été faites dans un communiqué des ministres des Affaires étrangères de ces trois pays voisins de la Libye à l'issue d'une réunion du mécanisme consultatif tripartite qui s'est tenue à Alger.Sa prochaine réunion se tiendra à Tunis en début de 2026.

