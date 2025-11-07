Afrique
La Tunisie, l'Algérie et l'Égypte exigent le retrait de tous les mercenaires étrangers de Libye
La Tunisie, l'Algérie et l'Égypte exigent le retrait de tous les mercenaires étrangers de Libye
07.11.2025, Sputnik Afrique

Selon ces pays, l'ingérence extérieure dans les affaires intérieures de la Libye est l'une des principales causes de:
Ces déclarations ont été faites dans un communiqué des ministres des Affaires étrangères de ces trois pays voisins de la Libye à l'issue d'une réunion du mécanisme consultatif tripartite qui s'est tenue à Alger.Sa prochaine réunion se tiendra à Tunis en début de 2026.
06:45 07.11.2025
Selon ces pays, l'ingérence extérieure dans les affaires intérieures de la Libye est l'une des principales causes de:
la prolongation de la crise,
l'aggravation des divisions politiques et institutionnelles,
la compromission des chances de réussite du processus politique,
la menace qui pèse sur la sécurité et la stabilité de la Libye et des pays voisins.
Ces déclarations ont été faites dans un communiqué des ministres des Affaires étrangères de ces trois pays voisins de la Libye à l'issue d'une réunion du mécanisme consultatif tripartite qui s'est tenue à Alger.
Sa prochaine réunion se tiendra à Tunis en début de 2026.
