La Tunisie veut continuer, avec l'Algérie, à renforcer le développement dans la région

La Tunisie veut continuer, avec l'Algérie, à renforcer le développement dans la région

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Nafti a indiqué que cette rencontre, tenue dans le cadre de sa participation à la réunion tripartite des pays voisins concernant la Libye, pays frère, qui regroupera, demain, jeudi, l'Algérie, la Tunisie et l'Egypte, lui a permis de transmettre au président de la République les salutations de son frère, le Président tunisien Kaïs Saïed, exprimant "la profonde fierté de la Tunisie quant aux relations fraternelles solides qui unissent les deux pays". Il a également souligné, à cette occasion, l'engagement des dirigeants tunisiens à poursuivre la coordination et la concertation avec l'Algérie, au mieux des intérêts des deux peuples frères et afin de renforcer la sécurité, la stabilité et le développement dans la région". Cette rencontre, a-t-il ajouté, "a confirmé la convergence de vues entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère, le Président Kaïs Saïed, notamment concernant la Libye, en ce qui a trait à la nécessité de préserver ce pays frère des tiraillements régionaux et internationaux, et d'adopter une approche purement libyenne pour parvenir à une solution durable sur l'ensemble du territoire libyen". L'importance du mécanisme de concertation entre les pays voisins, a également été soulignée lors de cette rencontre, a déclaré M. Nafti, afin de "permettre une meilleure coordination des positions et une contribution active à la consolidation de la stabilité ainsi qu'à l'accélération du processus de règlement politique en Libye, sous l'égide des Nations unies", a-t-il précisé. Dans le même sillage, le ministre tunisien a indiqué avoir informé le président de la République du contenu des entretiens qu'il a eus avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, concernant "la préparation rigoureuse de la 23e session de la Grande Commission mixte, qui se tiendra en Tunisie du 9 au 12 décembre prochain". A ce propos, il a exprimé le souhait de voir cette session "constituer un jalon important supplémentaire dans le processus de renforcement et d'élargissement de la coopération bilatérale entre les deux pays, en vue d'établir un partenariat stratégique solide dans tous les domaines".

