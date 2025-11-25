Moscou accueillera le 12e Congrès "Pratiques innovantes: Science et Entreprise"
Le 12e Congrès "Pratiques innovantes: Science et Entreprise" se tiendra à Moscou le 2 décembre. Il est organisé par Innopraktika et l’Université d’État Lomonossov de Moscou.
"Cette année, nous souhaitons sensibiliser les participants à l’importance d’un dialogue mutuellement bénéfique avec les autres pays, fondé sur des valeurs partagées et visant à instaurer une culture de confiance", a expliqué Natalia Popova, première directrice générale adjointe d’Innopraktika et médiatrice pour la protection des droits des entreprises de haute technologie.
Ce partenariat repose sur des idéaux humanistes traditionnels, selon lesquels la culture est une source unique de sens et de créativité, sans laquelle l'émergence de solutions novatrices et la création de produits et services révolutionnaires sont impossibles.
Si la culture était autrefois perçue comme un simple contexte pour l'application pratique de la technologie, elle devient aujourd'hui un atout à part entière et un élément clé de l'écosystème d'innovation qui se met en place sous nos yeux. Il est plus évident que jamais que la culture est le langage universel qui permet aux peuples et aux pays de trouver un terrain d'entente, indépendamment des considérations politiques.
Lors de la séance plénière intitulée "Les trois piliers de la refonte du système mondial: science, entreprise, culture", les intervenants examineront comment l'alliance de la science, de l'entreprise et de la culture peut contribuer au développement économique d'un pays et comment l'expérience internationale peut enrichir le modèle national de développement innovant.
L'accent sera également mis sur les domaines présentant le plus fort potentiel de percée synergique, grâce à la combinaison des compétences de trois sphères cruciales de l'activité humaine – la science, l'entreprise et la culture – pour atteindre le leadership technologique.
Ont été invités à participer à la séance plénière:
Vladimir Medinsky, conseiller du président de la Fédération de Russie;
Andreï Foursenko, ministre de l’Éducation de la Fédération de Russie;
Sergueï Kravtsov, ministre de la Science et de l’Enseignement supérieur de la Fédération de Russie;
Viktor Sadovnichy, recteur de l’Université d’État de Moscou;
Andreï Bezroukov, président de l’Association pour l’exportation de la souveraineté technologique et professeur au département d’analyse appliquée des problèmes internationaux de l’Université MGIMO;
Kirill Dmitriev, directeur général du Fonds russe d’investissement direct (RDIF);
Dmitry Bakanov, directeur général de la société d’État Roscosmos;
Michael Jizhar, vice-président exécutif du groupe MODENA;
Katerina Tikhonova, directrice générale d’Innopraktika.
Durant les 18 sessions, les participants au Congrès débattront:
de la création de nouveaux formats d'orientation professionnelle et de formations ciblées pour différents secteurs économiques;
de la nécessité de repenser le rôle de l'enseignement agricole, des conditions de croissance des entreprises innovantes russes et des stratégies pour les entreprises technologiques souhaitant accéder aux marchés des BRICS+;
de la restauration du cycle complet de l'innovation grâce à des mécanismes de soutien gouvernementaux efficaces;
du rôle des universités dans la formation de spécialistes qualifiés et de dirigeants de la nouvelle économie;
de l'importance des réalisations culturelles pour renforcer le positionnement international du pays.
Par ailleurs, et pour la première fois, le Congrès proposera un espace "Apprendre par l'exemple".
Les intervenants utiliseront des formats interactifs pour illustrer comment un esprit d'innovation se traduit dans des projets concrets, permettant ainsi aux participants de s'impliquer activement dans le dialogue.
Trois expositions seront installées au sein de l'espace d'exposition du Congrès. L'Association des Champions Nationaux présentera des solutions innovantes et des échantillons de produits issus de la fabrication de haute technologie.
Une exposition photographique, présentant les œuvres des finalistes du concours international "Image du Monde", organisé par Innopraktika et la Galerie Tretiakov en 2025, mettra en lumière la vision des valeurs du monde moderne proposée par de jeunes artistes du monde entier.
Une exposition d'œuvres issues du projet artistique "Russie. La puissance des ressources naturelles" mettra en lumière la force et la beauté des ressources que la nature nous offre: gaz, eau, énergie nucléaire et minéraux.
Parmi ces œuvres figurent des peintures et sculptures d'avant-garde réalisées par la talentueuse artiste Natalia Zemlyanaya.
Site web officiel du congrès: https://scienceplusbusiness.ru/