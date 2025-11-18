https://fr.sputniknews.africa/20251118/affaire-figueira-en-rca-proces-dun-homme-ou-proces-dun-systeme-1080595733.html
Affaire Figueira en RCA: procès d’un homme ou procès d’un système?
Affaire Figueira en RCA: procès d’un homme ou procès d’un système?
Sputnik Afrique
L’affaire Figueira, condamnée à Bangui, ravive le débat brûlant sur les ingérences étrangères en Afrique centrale et réinterroge le rapport de force entre... 18.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-18T13:40+0100
2025-11-18T13:40+0100
2025-11-18T13:40+0100
avenir souverain
podcasts
ong
aide humanitaire
espionnage
afrique
terrorisme
cour pénale internationale (cpi)
république centrafricaine
destabilisation
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/12/1080595423_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_8e30aaec4b48b3ec5571c02d40012e3c.jpg
Affaire Figueira en RCA: procès d’un homme ou procès d’un système?
Sputnik Afrique
L’affaire Figueira, condamnée à Bangui, ravive le débat brûlant sur les ingérences étrangères en Afrique centrale et réinterroge le rapport de force entre souveraineté nationale, diplomatie internationale et justice locale, dans un contexte de recomposition géopolitique mondiale.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur la condamnation en novembre 2025 du citoyen belgo-portugais Joseph Martin Figueira, jugé en République centrafricaine pour espionnage, soutien logistique à la rébellion et tentative de négociation d’une forme d’immunité via un fonctionnaire de la Cour pénale internationale.Selon Abdoulaye Diallo, expert malien en politique et géopolitique, cette affaire, bien plus qu’un simple dossier judiciaire, ouvre une fenêtre sur la bataille globale autour de la souveraineté africaine, de la légitimité des systèmes judiciaires nationaux et de la persistance des ingérences extérieures sous couvert humanitaire, diplomatique ou institutionnel.Pour le politologue, cette condamnation marque un tournant: elle révèle, selon ses mots, un changement stratégique profond du rapport au pouvoir international, au moment même où certains États africains entendent rompre avec des décennies de complaisance perçue, d’influence invisible et de tutelle informelle.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
afrique
république centrafricaine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/12/1080595423_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_ecb0e8ab5534381fd502b2b39ea94ef5.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, ong, aide humanitaire, espionnage, afrique, terrorisme, cour pénale internationale (cpi), république centrafricaine, destabilisation, аудио
podcasts, ong, aide humanitaire, espionnage, afrique, terrorisme, cour pénale internationale (cpi), république centrafricaine, destabilisation, аудио
Affaire Figueira en RCA: procès d’un homme ou procès d’un système?
L’affaire Figueira, condamnée à Bangui, ravive le débat brûlant sur les ingérences étrangères en Afrique centrale et réinterroge le rapport de force entre souveraineté nationale, diplomatie internationale et justice locale, dans un contexte de recomposition géopolitique mondiale.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur la condamnation en novembre 2025 du citoyen belgo-portugais Joseph Martin Figueira,
jugé en République centrafricaine pour espionnage, soutien logistique à la rébellion et tentative de négociation d’une forme d’immunité via un fonctionnaire de la Cour pénale internationale.
Selon Abdoulaye Diallo
, expert malien en politique et géopolitique, cette affaire, bien plus qu’un simple dossier judiciaire, ouvre une fenêtre sur la bataille globale autour de la souveraineté africaine, de la légitimité des systèmes judiciaires nationaux et de la persistance des ingérences extérieures sous couvert humanitaire,
diplomatique ou institutionnel.
Pour le politologue, cette condamnation marque un tournant: elle révèle, selon ses mots, un changement stratégique profond du rapport au pouvoir international, au moment même où certains États africains entendent rompre avec des décennies de complaisance perçue, d’influence invisible et de tutelle informelle.
“La condamnation de Joseph Martin Figueira n’est pas qu’un acte juridique; c’est un message politique adressé à ceux qui, depuis trop longtemps, pensent pouvoir intervenir discrètement dans les affaires internes africaines sans rendre de comptes. Selon moi, la RCA veut montrer qu’elle n’est plus ce territoire où la souveraineté était une façade et où l’ingérence se présentait comme une aide humanitaire ou institutionnelle. Le fait que ce citoyen européen ait été mis en cause pour espionnage, en lien présumé avec des groupes armés et avec un fonctionnaire d’une juridiction internationale, renvoie directement aux questions de confiance, de loyauté diplomatique et de respect du droit local. Cette affaire révèle que l’Afrique veut désormais décider seule, même si cela dérange ceux qui n’ont pas encore accepté cette nouvelle réalité”, a-t-il expliqué.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify