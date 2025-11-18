https://fr.sputniknews.africa/20251118/affaire-figueira-en-rca-proces-dun-homme-ou-proces-dun-systeme-1080595733.html

Affaire Figueira en RCA: procès d’un homme ou procès d’un système?

L’affaire Figueira, condamnée à Bangui, ravive le débat brûlant sur les ingérences étrangères en Afrique centrale et réinterroge le rapport de force entre... 18.11.2025, Sputnik Afrique

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur la condamnation en novembre 2025 du citoyen belgo-portugais Joseph Martin Figueira, jugé en République centrafricaine pour espionnage, soutien logistique à la rébellion et tentative de négociation d’une forme d’immunité via un fonctionnaire de la Cour pénale internationale.Selon Abdoulaye Diallo, expert malien en politique et géopolitique, cette affaire, bien plus qu’un simple dossier judiciaire, ouvre une fenêtre sur la bataille globale autour de la souveraineté africaine, de la légitimité des systèmes judiciaires nationaux et de la persistance des ingérences extérieures sous couvert humanitaire, diplomatique ou institutionnel.Pour le politologue, cette condamnation marque un tournant: elle révèle, selon ses mots, un changement stratégique profond du rapport au pouvoir international, au moment même où certains États africains entendent rompre avec des décennies de complaisance perçue, d’influence invisible et de tutelle informelle.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

