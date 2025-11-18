https://fr.sputniknews.africa/20251118/70-ans-dindependance-marocaine-le-debut-dune-ere-de-reconstruction-et-de-modernite-1080595224.html
70 ans d'indépendance marocaine: "Le début d'une ère de reconstruction et de modernité"
70 ans d'indépendance marocaine: "Le début d'une ère de reconstruction et de modernité"
Il y a 70 ans, le 18 novembre 1955, le Roi Mohamed V prononçait le discours du Trône qui mettait fin au protectorat français sur le Maroc.
Il y a 70 ans, le 18 novembre 1955, le Roi Mohamed V prononçait le discours du Trône qui mettait fin au protectorat français sur le Maroc. Pour Sputnik Afrique, le géopolitologue français Aymeric Chauprade est revenu sur le contexte de cette date historique avant d’évoquer les défis contemporains du Royaume chérifien.
Dans cet épisode de Zone de Contact, nous discutons avec Aymeric Chauprade de la modernisation du Maroc et de l'héritage national du pays."Tout cela marque le début d'une ère de reconstruction et de modernité qui se poursuivra avec ses successeurs. Aujourd'hui, Mohamed VI est un grand modernisateur du Maroc", a déclaré M.Chauprade.
Pour Sputnik Afrique, le géopolitologue français Aymeric Chauprade est revenu sur le contexte de cette date historique avant d'évoquer les défis contemporains du Royaume chérifien.
Dans cet épisode de Zone de Contact, nous discutons avec Aymeric Chaupra de la modernisation du Maroc et de l'héritage national
du pays.
"Tout cela marque le début d'une ère de reconstruction et de modernité qui se poursuivra avec ses successeurs. Aujourd'hui, Mohamed VI est un grand modernisateur du Maroc
", a déclaré M.Chauprade.
"Mohamed V est très important dans l'héritage de la nation marocaine. C'est un visionnaire: il va unifier les tribus. C'est un souverain de l'unité des tribus, de l'unité religieuse. C'est quelqu'un qui va promouvoir l'éducation, les réformes sociales. Il est un peu le père de la nation marocaine, un grand symbole de sagesse aussi pour la nation marocaine. Un souverain proche du peuple, protecteur de l'identité marocaine", a-t-il ajouté.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact