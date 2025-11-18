https://fr.sputniknews.africa/20251118/70-ans-dindependance-marocaine-le-debut-dune-ere-de-reconstruction-et-de-modernite-1080595224.html

70 ans d'indépendance marocaine: "Le début d'une ère de reconstruction et de modernité"

70 ans d'indépendance marocaine: "Le début d'une ère de reconstruction et de modernité"

Sputnik Afrique

Il y a 70 ans, le 18 novembre 1955, le Roi Mohamed V prononçait le discours du Trône qui mettait fin au protectorat français sur le Maroc. Pour Sputnik... 18.11.2025, Sputnik Afrique

2025-11-18T13:27+0100

2025-11-18T13:27+0100

2025-11-18T13:27+0100

zone de contact

podcasts

afrique

maroc

mohamed vi

culture

identité nationale

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/12/1080595053_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_b7d03334cc42552c6853b324215586a3.jpg

70 ans d'indépendance marocaine: "Le début d'une ère de reconstruction et de modernité" Sputnik Afrique Il y a 70 ans, le 18 novembre 1955, le Roi Mohamed V prononçait le discours du Trône qui mettait fin au protectorat français sur le Maroc. Pour Sputnik Afrique, le géopolitologue français Aymeric Chauprade est revenu sur le contexte de cette date historique avant d’évoquer les défis contemporains du Royaume chérifien.

Dans cet épisode de Zone de Contact, nous discutons avec Aymeric Chaupra de la modernisation du Maroc et de l'héritage national du pays."Tout cela marque le début d'une ère de reconstruction et de modernité qui se poursuivra avec ses successeurs. Aujourd'hui, Mohamed VI est un grand modernisateur du Maroc", a déclaré M.Chauprade.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, afrique, maroc, mohamed vi, culture, identité nationale, аудио