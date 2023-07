https://fr.sputniknews.africa/20230707/nouvelle-brouille-culturelle-entre-lalgerie-et-le-maroc-a-propos-du-caftan-1060401954.html

Nouvelle brouille culturelle entre l’Algérie et le Maroc à propos du caftan

Nouvelle brouille culturelle entre l’Algérie et le Maroc à propos du caftan

Une nouvelle polémique sur l’origine du caftan a ravivé les tensions entre le Maroc et l’Algérie, alors qu’Alger a déposé un dossier d’inscription au... 07.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-07T16:58+0200

2023-07-07T16:58+0200

2023-07-07T16:58+0200

maghreb

algérie

maroc

vêtements traditionnels

vêtements

robe

culture

unesco

liste du patrimoine mondial de l'unesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/03/1057808999_0:88:1920:1168_1920x0_80_0_0_bef7011c4b76dc2280498d270f8dc779.jpg

Des tenues traditionnelles qui font parler. Alors que l’Algérie souhaiterait inscrire la gandoura et la mlehfa au patrimoine immatériel de l’UNESCO, certains accuse Alger de vouloir usurper l’origine du caftan, rapporte TSA.Le dossier algérien est en effet accusé de contenir de photos du caftan marocain "Ntâa", une longue tunique féminine, présenté comme une gandoura. Une pétition a été lancée par l’association Moroccan Heritage pour tenter de protester contre ce qui est vu comme une forme d’appropriation culturelle.Rabat est prêt à réagir si "la dissimulation du caftan marocain dans le dossier algérien de la gandoura" est avérée, a confié une source du ministère marocain de la Culture au média H24. Une procédure pourrait être déposée devant l’UNESCO, alors que le caftan marocain est déjà rentré au patrimoine immatériel en 2022.L’Algérie n’en démord pasCôté algérien, la montée au créneau du Maroc laisse de marbre. Alger a bien l’intention de maintenir son dossier et ira se défendre devant l’UNESCO si nécessaire, assure ainsi à TSA Said Hammoudi, conseiller de la ministre de la Culture.Cette polémique rappelle celle concernant les maillots de foot de l’équipe algérien, qui avait fait bondir Rabat. La collection, créée par Adidas, était censée s’inspirer des motifs géométriques du palais El Mechouar, dans le nord-ouest de l’Algérie, mais le Maroc y avait vu une reproduction de ces célèbres "zelliges" en faïence.Le ministère de la Culture marocain avait même exigé que le fabricant allemand retire les maillots. Les deux parties avaient fini par arriver à un compromis, enterrant la hache de guerre.

maghreb

algérie

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, maroc, vêtements traditionnels, vêtements, robe, culture, unesco, liste du patrimoine mondial de l'unesco