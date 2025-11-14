https://fr.sputniknews.africa/20251114/sahara-occidental-le-plan-dautonomie-nest-quune-nouvelle-manuvre-pour-gagner-plus-de-temps--1080491808.html

Sahara occidental: "Le plan d'autonomie n’est qu’une nouvelle manœuvre pour gagner plus de temps"

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Oubi Bouchraya Bachir, représentant du Front Polisario en Europe son ambassadeur auprès de l'Onu à Genève, livre

"La référence à la souveraineté prétendue du Maroc sur le Sahara est incluse uniquement dans le préambule de la résolution, mais pas du tout dans le dispositif d'exécution. Les membres du Conseil de sécurité ont délibérément écarté toute allusion au terme de souveraineté", affirme-t-il à Radio Sputnik Afrique."⁠La demande au Maroc de préciser et de détailler son plan découle d’une méfiance chronique de la communauté internationale vis-à-vis de Rabat. Il y une crainte justifiée que le plan ne soit, en réalité, qu’une nouvelle manœuvre pour gagner plus de temps comme le fut le référendum d’autodétermination", conclut Oubi Bouchraya.

