Sahara occidental: "Le plan d'autonomie n’est qu’une nouvelle manœuvre pour gagner plus de temps"
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Oubi Bouchraya Bachir, représentant du Front Polisario en Europe son ambassadeur auprès de l’Onu à Genève, livre l'analyse et la position du gouvernement de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) concernant la résolution 2797 du Conseil de sécurité sur le conflit au Sahara occidental.
"La référence à la souveraineté prétendue du Maroc sur le Sahara est incluse uniquement dans le préambule de la résolution, mais pas du tout dans le dispositif d'exécution. Les membres du Conseil de sécurité ont délibérément écarté toute allusion au terme de souveraineté", affirme-t-il à Radio Sputnik Afrique.
Et d'ajouter: "Même si le texte de la résolution a exprimé une certaine inclination pour le plan d'autonomie du Maroc, il ne l’a endossé ni instauré comme base exclusive des négociations et encore moins comme seule solution au conflit. Au contraire, selon la résolution, le plan du Maroc est une base parmi d'autres et n’est pas la seule base des négociations. La résolution conditionne le processus à une acceptation préalable de la part du Front Polisario, représentant unique et légitime du peuple sahraoui, et à un déroulement ayant l’exercice du droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination".
"La demande au Maroc de préciser et de détailler son plan découle d’une méfiance chronique de la communauté internationale vis-à-vis de Rabat. Il y une crainte justifiée que le plan ne soit, en réalité, qu’une nouvelle manœuvre pour gagner plus de temps comme le fut le référendum d’autodétermination", conclut Oubi Bouchraya.