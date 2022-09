https://fr.sputniknews.africa/20220905/sahara-occidental-lemissaire-de-lonu-rencontre-le-chef-du-polisario-1056078646.html

Sahara occidental: l'émissaire de l'Onu rencontre le chef du Polisario

Sahara occidental: l'émissaire de l'Onu rencontre le chef du Polisario

L'émissaire de l'Onu pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, s'est entretenu dimanche avec le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, a Tindouf en... 05.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-05T07:27+0200

2022-09-05T07:27+0200

2022-09-05T07:55+0200

front polisario

sahara occidental

staffan de mistura

brahim ghali

algérie

onu

maroc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103218/49/1032184958_0:101:4422:2588_1920x0_80_0_0_ada74fb4a357110e4d7f37914f294f4c.jpg

L'entretien a eu lieu dans un camp de réfugiés sahraouis lors d'une réunion à "huis clos" entre M. de Mistura et le chef du mouvement indépendantiste, en présence du représentant du Polisario à l'Onu, Omar Sidi Mohamed, a indiqué l'agence de presse algérienne APS.L'émissaire de l'Onu s'était déjà entretenu samedi avec le chef de la délégation des négociateurs du Polisario Khatri Addouh et M. Sidi Mohamed. Le Polisario "est engagé en faveur d'une paix juste (et) s'engage à défendre, par tous les moyens, le droit du peuple sahraoui à atteindre ses objectifs légitimes pour l'autodétermination et l'indépendance", a déclaré M. Sidi Mohamed à la presse à l'issue de cet entretien.Le mouvement est "prêt à coopérer" avec l'Onu ainsi qu'avec son émissaire dans ce but, a-t-il ajouté.La tournée de Staffan de MisturaNommé en novembre 2021, Staffan de Mistura avait effectué en janvier sa première tournée dans la région, qui l'avait conduit à Rabat, en Mauritanie, à Alger et à Tindouf.Début juillet, il s'était rendu à Rabat pour rencontrer des responsables marocains mais avait renoncé à une visite au Sahara occidental, espérant pouvoir le faire à une date ultérieure.La question du Sahara occidental, ex-colonie espagnole considérée comme un "territoire non autonome" par l'Onu, oppose depuis des décennies le Maroc au Front Polisario, soutenu par Alger.Rabat, qui contrôle près de 80% de ce territoire, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Le Polisario réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'Onu, prévu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le feu mais jamais concrétisé.L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021 en raison de profonds désaccords sur le Sahara occidental et du rapprochement sécuritaire entre Rabat et Israël.

sahara occidental

algérie

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

front polisario, sahara occidental, staffan de mistura, brahim ghali, algérie, onu, maroc