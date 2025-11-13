https://fr.sputniknews.africa/20251113/explosion-de-nord-stream-i-et-ii--les-peuples-doivent-savoir-la-verite-exacte-sur-cette-affaire-1080457654.html

Explosion de Nord Stream I et II : "Les peuples doivent savoir la vérité exacte sur cette affaire"

Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, journaliste et auteur connu pour ses enquêtes sur les mensonges d’État autour de... 13.11.2025, Sputnik Afrique

Explosion de Nord Stream I et II : "Les peuples doivent savoir la vérité exacte sur cette affaire" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, journaliste et auteur connu pour ses enquêtes sur les mensonges d’État autour de Tchernobyl, Fukushima, le Covid-19 et le conflit en Ukraine, revient sur ce qu’il considère comme une série de manipulations et de dissimulations à grande échelle.

“Les peuples doivent savoir la vérité exacte sur ces affaires”, affirme-t-il au micro de Radio Sputnik Afrique.Concernant le sabotage des gazoducs Nord Stream I et II, il dénonce une dissimulation orchestrée :Selon lui, les révélations du physicien Hans Benjamin-Braun sur la présence d’une mini-bombe nucléaire sont cruciales pour comprendre les conséquences environnementales observées après l’explosion.🎧 Un entretien coup de poing sur la manipulation, le silence des institutions internationales et le droit des peuples à la vérité.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

2025

