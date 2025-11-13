https://fr.sputniknews.africa/20251113/explosion-de-nord-stream-i-et-ii--les-peuples-doivent-savoir-la-verite-exacte-sur-cette-affaire-1080457654.html
Explosion de Nord Stream I et II : "Les peuples doivent savoir la vérité exacte sur cette affaire"
Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, journaliste et auteur connu pour ses enquêtes sur les mensonges d'État autour de... 13.11.2025
Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, journaliste et auteur connu pour ses enquêtes sur les mensonges d’État autour de Tchernobyl, Fukushima, le Covid-19 et le conflit en Ukraine, revient sur ce qu’il considère comme une série de manipulations et de dissimulations à grande échelle.
“Les peuples doivent savoir la vérité exacte sur ces affaires”, affirme-t-il au micro de Radio Sputnik Afrique.Concernant le sabotage des gazoducs Nord Stream I et II, il dénonce une dissimulation orchestrée :Selon lui, les révélations du physicien Hans Benjamin-Braun sur la présence d’une mini-bombe nucléaire sont cruciales pour comprendre les conséquences environnementales observées après l’explosion.🎧 Un entretien coup de poing sur la manipulation, le silence des institutions internationales et le droit des peuples à la vérité.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
11:18 13.11.2025 (Mis à jour: 13:30 13.11.2025)
Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, journaliste et auteur connu pour ses enquêtes sur les mensonges d’État autour de Tchernobyl, Fukushima, le Covid-19 et le conflit en Ukraine, revient sur ce qu’il considère comme une série de manipulations et de dissimulations à grande échelle.
“Les peuples doivent savoir la vérité exacte sur ces affaires”, affirme-t-il au micro de Radio Sputnik Afrique.
Concernant le sabotage des gazoducs Nord Stream I et II
, il dénonce une dissimulation orchestrée :
“Le Pr Jeffrey Sachs a parlé d’un acte de terrorisme international. Pourtant, l’ONU a refusé d’ouvrir une enquête. L’Allemagne, la Suède et la Finlande ont mené la leur, sans y associer la Russie. Aujourd’hui, on tente de faire croire qu’un Ukrainien sur un voilier est responsable, mais les bombes ont été placées lors des exercices de l’OTAN BALTOPS-22, en juin 2022, au large de la Suède.”
Selon lui, les révélations du physicien Hans Benjamin-Braun sur la présence d’une mini-bombe nucléaire sont cruciales pour comprendre les conséquences environnementales observées après l’explosion.
🎧 Un entretien coup de poing sur la manipulation, le silence des institutions internationales et le droit des peuples à la vérité.
