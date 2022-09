https://fr.sputniknews.africa/20220927/des-destructions-sans-precedent-constatees-sur-trois-conduites-des-nord-stream-1-et-2-1056323746.html

Des "destructions sans précédent" constatées sur trois conduites des Nord Stream 1 et 2

L’opérateur des gazoducs Nord Stream 1 et 2 n’est pas actuellement en mesure d’évaluer le temps des réparations nécessaires suite à un incident qui a touché... 27.09.2022, Sputnik Afrique

Suite à deux fuites qui se sont produites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 les 26 et 27 septembre en mer Baltique, l’opérateur a commenté l’incident.L’un des incidents s’étant déroulé dans le zone économique exclusive du Danemark, et l'autre dans celle de la Suède, les autorités de ces pays n’ont pas fait part des causes des fuites. La police suédoise a ouvert une enquête préliminaire sur un possible sabotage.ConséquencesLe centre sismologique a expliqué que dans la zone des fuites, de fortes explosions ont été enregistrées, et des images ont été diffusées par des médias locaux. Pour l’analyste Alexandre Sobko, des bulles de gaz d'une valeur de 2 milliards de dollars peuvent sortir des tuyaux endommagés des Nord Stream 1 et 2.Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a estimé que personne ne profitait d’un sabotage. Par ailleurs, la Maison-Blanche a fait part de sa volonté d’aider ses partenaires européens suite à l’incident.

