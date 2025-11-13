https://fr.sputniknews.africa/20251113/an-ii-de-la-reconquete-de-kidal-23-millions-de-fama-une-vision-globale-pour-une-revolution-totale-1080464055.html
An II de la reconquête de Kidal: 23 millions de FAMa, une vision globale pour une révolution totale
An II de la reconquête de Kidal: 23 millions de FAMa, une vision globale pour une révolution totale
13.11.2025
An II de la reconquête de Kidal: 23 millions de FAMa, une vision globale pour une révolution totale
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Tandem, Mamoutou Coulibaly, président du CDM de la commune 1 du district de Bamako, explore le sens de l'anniversaire de la reconquête de Kidal et comment la vision globale de défense nationale peut conduire à une révolution totale.
"La prise de Kidal pour nous, c'est l'expression même de la volonté du peuple. Mais grâce à nos vaillants soldats, c'est eux qui sont tombés", s’enthousiasme au micro de Radio Sputnik Afrique Mamoutou Coulibaly, président du Collectif pour la défense des militaires de la commune 1 du district de Bamako.Mamoutou Coulibaly s’adresse aux combattants de Mali: "Tant que nous existons, nous allons œuvrer dans le sens que notre armée soit la meilleure du monde. Donc nous disons aux FAMa que l'armée c'est nous, nous c'est l'Armée. Nous sommes 23 millions de FAMa et cette révolution nous allons la mener ensemble. Et qu'ils sachent que, s'ils tombent, leurs arrières sont assurés"."Je remercie vous d’abord, Sputnik Afrique, pour le travail que vous venez passer aujourd'hui, on en a besoin. Déconstruire ces narratifs qui ont en fait 30 ans d'existence. Vous avez vu, à un moment donné, il y avait des chaînes. Si nous ne les écoutions pas, on tombait même malade. Donc nous vous saluons et nous saluons le peuple résilient", conclut-il.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.
An II de la reconquête de Kidal: 23 millions de FAMa, une vision globale pour une révolution totale
15:21 13.11.2025 (Mis à jour: 15:40 13.11.2025)
Dans cet épisode de Tandem, Mamoutou Coulibaly, président du CDM de la commune 1 du district de Bamako, explore le sens de l’anniversaire de la reconquête de Kidal et comment la vision globale de défense nationale peut conduire à une révolution totale.
"La prise de Kidal
pour nous, c'est l'expression même de la volonté du peuple. Mais grâce à nos vaillants soldats, c'est eux qui sont tombés", s’enthousiasme au micro de Radio Sputnik Afrique Mamoutou Coulibaly, président du Collectif pour la défense des militaires de la commune 1 du district de Bamako.
Il affirme l’importance de l’Alliance des États du Sahel: "Aujourd'hui, vous avez vu: quand ils ont voulu agresser le Niger, il a fallu que le Mali et le Burkina fassent le communiqué 001. C'est cela qui a sauvé le Niger. Donc, je pense que cette force conjointe a tous les privilèges d'être. Et on doit même accéder. Car nous, comme peuple AESien, nous avons compris. Et nous disons aux dirigeants de faire vite pour passer même au fédéralisme car le temps joue contre nous et le SEDEM ne ménagera jamais ses efforts pour appuyer la question du fédéralisme".
Mamoutou Coulibaly s’adresse aux combattants de Mali: "Tant que nous existons, nous allons œuvrer dans le sens que notre armée soit la meilleure du monde
. Donc nous disons aux FAMa que l'armée c'est nous, nous c'est l'Armée. Nous sommes 23 millions de FAMa et cette révolution nous allons la mener ensemble. Et qu'ils sachent que, s'ils tombent, leurs arrières sont assurés".
"Je remercie vous d’abord, Sputnik Afrique, pour le travail que vous venez passer aujourd'hui, on en a besoin. Déconstruire ces narratifs qui ont en fait 30 ans d'existence. Vous avez vu, à un moment donné, il y avait des chaînes. Si nous ne les écoutions pas, on tombait même malade. Donc nous vous saluons et nous saluons le peuple résilient", conclut-il.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem
.