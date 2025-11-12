https://fr.sputniknews.africa/20251112/reperer-les-differentes-sortes-de-richesses-du-sous-sol-africain-pour-se-les-approprier-1080416992.html
"Repérer les différentes sortes de richesses du sous-sol africain pour se les approprier"
"Repérer les différentes sortes de richesses du sous-sol africain pour se les approprier"
Sputnik Afrique
La Fondation Bill Gates a annoncé qu'elle soutiendra financièrement les agriculteurs africains à hauteur de 1,4 milliards de dollars. Pour Sputnik Afrique... 12.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-12T13:01+0100
2025-11-12T13:01+0100
2025-11-12T13:01+0100
zone de contact
podcasts
agriculture
fondation bill & melinda gates
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/0c/1080416825_0:0:653:367_1920x0_80_0_0_f73e0f4063aa72d0a4497061d6cd5941.jpg
"Repérer les différentes sortes de richesses du sous-sol africain pour se les approprier"
Sputnik Afrique
"Repérer les différentes sortes de richesses du sous-sol africain pour se les approprier"
Alors que la Fondation Gates veut investir 1,4 milliard de dollars pour aider les agriculteurs, les intentions du milliardaire américain sont questionnables, a estimé le géopolitologue malien Oumar MC Koné au micro de Zone de Contact: Retrouvez également dans cette émission: -Meissa Babou, économiste sénégalais , chercheur à l’Ucad, et Cheikh Niang, docteur sénégalais en finance, membre de la Cellule Analyse et Prospective (CAP) de l’Alliance Pour la République (APR) sur le plan de restructuration de la dette sénégalaise du FMI qualifié de "honte" par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/0c/1080416825_24:0:557:400_1920x0_80_0_0_2f7e5f2e9e2bfc27f2dd1a1d1eb548bd.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, agriculture, fondation bill & melinda gates, аудио
podcasts, agriculture, fondation bill & melinda gates, аудио
"Repérer les différentes sortes de richesses du sous-sol africain pour se les approprier"
La Fondation Bill Gates a annoncé qu'elle soutiendra financièrement les agriculteurs africains à hauteur de 1,4 milliards de dollars. Pour Sputnik Afrique, l'expert malien en géopolitique Oumar MC Koné est revenu sur les dangers pour le continent africain de ce nouveau programme de la Fondation Bill Gates.
Alors que la Fondation Gates veut investir 1,4 milliard de dollars pour aider les agriculteurs, les intentions du milliardaire américain sont questionnables, a estimé le géopolitologue malien Oumar MC Koné au micro de Zone de Contact:
"Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que cela serait une grosse menace pour les Africains. Alors, nous avons eu l'expérience des vaccins soutenus, sinon introduits par la fondation Bill Gates, qui avait d'autres objectifs que de soigner. Cela a donné des problèmes pour les jeunes filles de stérilisation. Alors tout ça, c’était pour maîtriser la démographie africaine".
"Ce financement, ça permettrait non seulement de repérer les différentes sortes de richesses du sous-sol africain surtout, et des ressources naturelles, et de mener des combats en fonction de ça pour s'en approprier et que les Africains n'auront aucune prise là-dessus", a ajouté M.Koné.
Retrouvez également dans cette émission:
-Meissa Babou, économiste sénégalais , chercheur à l’Ucad, et Cheikh Niang, docteur sénégalais en finance, membre de la Cellule Analyse et Prospective (CAP) de l’Alliance Pour la République (APR) sur le plan de restructuration de la dette sénégalaise du FMI qualifié de "honte" par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact