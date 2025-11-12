https://fr.sputniknews.africa/20251112/reperer-les-differentes-sortes-de-richesses-du-sous-sol-africain-pour-se-les-approprier-1080416992.html

"Repérer les différentes sortes de richesses du sous-sol africain pour se les approprier"

La Fondation Bill Gates a annoncé qu'elle soutiendra financièrement les agriculteurs africains à hauteur de 1,4 milliards de dollars. Pour Sputnik Afrique... 12.11.2025, Sputnik Afrique

Alors que la Fondation Gates veut investir 1,4 milliard de dollars pour aider les agriculteurs, les intentions du milliardaire américain sont questionnables, a estimé le géopolitologue malien Oumar MC Koné au micro de Zone de Contact: Retrouvez également dans cette émission: -Meissa Babou, économiste sénégalais , chercheur à l’Ucad, et Cheikh Niang, docteur sénégalais en finance, membre de la Cellule Analyse et Prospective (CAP) de l’Alliance Pour la République (APR) sur le plan de restructuration de la dette sénégalaise du FMI qualifié de "honte" par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

