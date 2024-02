https://fr.sputniknews.africa/20240205/le-plus-grand-gisement-de-zambie-depuis-un-siecle-vient-detre-decouvert-selon-le-financial-times-1064935177.html

Le plus grand gisement de Zambie "depuis un siècle" vient d’être découvert, selon le Financial Times

Le plus grand gisement de Zambie "depuis un siècle" vient d’être découvert, selon le Financial Times

C’est la start-up minière KoBold Metals, soutenue par Bill Gates et Jeff Bezos, qui est à l’origine de la trouvaille. 05.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-05T10:08+0100

2024-02-05T10:08+0100

2024-02-05T10:09+0100

bill gates

jeff bezos

zambie

cuivre

mine

afrique subsaharienne

industrie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/05/1064935011_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_316c2e606bfb200885c0a57db0d09416.jpg

Ce site de Mingomba deviendra l'une des trois premières mines de cuivre à haute teneur au monde, précise l’entreprise.Il donne un coup de pouce potentiel aux efforts de l'Occident visant à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine pour les métaux essentiels à la décarbonisation, note le Financial Times. Cette découverte intervient alors que le gouvernement américain se lance dans une offensive de charme en matière d’infrastructures en Afrique.Le cuivre, largement utilisé dans les lignes de transport d'électricité et les véhicules électriques, devrait connaître une forte demande.KoBold s’attend à ce que Mingomba rivalise avec la production d’un autre gisement faisant partie du projet géant Kamoa-Kakula du milliardaire US Robert Friedland, en République démocratique du Congo. Elle veut commencer à produire du cuivre dans cette mine souterraine d'ici le début des années 2030.En cas de succès, le projet contribuera à mettre en œuvre l’ambition du Président zambien Hakainde Hichilema de plus que tripler la production de cuivre du pays pour la porter à 3 millions de tonnes d’ici 2032.

zambie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

bill gates, jeff bezos, zambie, cuivre, mine, afrique subsaharienne, industrie