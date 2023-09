https://fr.sputniknews.africa/20230907/cinq-mineraux-necessaires-a-lenergie-verte-et-abondants-en-afrique-1061940721.html

Cinq minéraux nécessaires à l’énergie verte et abondants en Afrique

L’Afrique possède près de 19% des minéraux essentiels nécessaires à la fabrication et à l’utilisation de véhicules électriques, selon un rapport de la CNUCED... 07.09.2023, Sputnik Afrique

L'Afrique possède de vastes gisements recelant une gamme diversifiée de minéraux tels que l'or, les diamants, le cuivre, le platine. Ces réserves sont essentielles à la croissance économique du continent, mais aussi à l'échelle mondiale, rappelle Business Insider Africa.Les minéraux essentiels comme l’aluminium, le cobalt et le cuivre, nécessaires à la fabrication de produits de haute technologie et écologiques comme les smartphones et les panneaux solaires, sont présents en quantité dans les sous-sols africains. Le continent dispose notamment d'une abondance de métaux nécessaires aux véhicules électriques, selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) concernant "le développement économique en Afrique 2023".Un continent riche en ressourcesLe rapport note que l'Afrique détient au moins un cinquième des réserves mondiales d'une douzaine de métaux essentiels à la transition énergétique, dont environ 19% de ceux nécessaires aux véhicules électriques.Les cinq minéraux essentiels nécessaires à l’énergie propre et dont l’Afrique regorge sont les suivants:La demande va monter en flèche à mesure que la pression mondiale en faveur d’une énergie plus verte se fera sentir. Par exemple, une automobile électrique nécessite environ six fois plus de minéraux qu’un véhicule ordinaire, précise Business Insider Africa.

