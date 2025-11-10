https://fr.sputniknews.africa/20251110/lue-et-les-europeistes-essaient-de-conduire-les-pays-a-faire-un-saut-vers-une-europe-federale--1080348812.html

"L'UE et les européistes essaient de conduire les pays à faire un saut vers une Europe fédérale"

"L’UE et les européistes essaient de conduire les pays à faire un saut vers une Europe fédérale"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Philippe Murer, homme politique français, décortique le plan de réarmement de l'UE à l'horizon 2030. "L'UE étant dans...

"L’UE et les européistes essaient de conduire les pays à faire un saut vers une Europe fédérale" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Philippe Murer, homme politique français, décortique le plan de réarmement de l'UE à l'horizon 2030. "L’UE étant dans une impasse économique -c’est le trou noir de la croissance mondiale- cherche, par la dépense militaire, à relancer désespérément son économie."

L’UE détruit les économies des pays membres: "En Allemagne, la production industrielle a baissé de 25% depuis 2017. En France, c’est le déficit public qui est le symbole de tous nos problèmes", explique-t-il, Philippe Murer, économiste, essayiste et homme politique français, cofondateur du Mouvement politique citoyen.La peur est utilisée avec le but de cacher les crises -par exemple la crise sociale- et de gérer la population. Le rêve final des européistes est "de conduire les pays à faire un saut vers une Europe fédérale, où Bruxelles serait un véritable État et où la France, l’Allemagne, l’Italie etc. seraient des provinces de l’empire". Pour conclure, Philippe Murer prophétise le futur de l’économie européenne: "Les dépenses sociales seront forcément coupées pour faire la part belle à la dépense militaire".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

