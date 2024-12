https://fr.sputniknews.africa/20241225/largent-de-leurope-est-parti-en-fumee-en-ukraine-selon-le-premier-ministre-hongrois-1069882038.html

L'argent de l'Europe est "parti en fumée" en Ukraine, selon le Premier ministre hongrois

L'Europe a englouti des milliards dans son soutien à l'Ukraine, alors que cet argent aurait pu servir au développement du continent, a déclaré le Premier... 25.12.2024, Sputnik Afrique

Les crises politiques et économiques en France et en Allemagne ne sont "qu'un début", a déclaré à Viktor Orban au quotidien Magyar Nemzet, déplorant que l'argent européen ait été englouti dans le soutien à Kiev.L'Ukraine n'est " plus en mesure de se maintenir économiquement dans un avenir proche", ses infrastructures énergétiques ayant été détruites, a-t-il ajouté.

