https://fr.sputniknews.africa/20251107/emir-kusturica-levolution-culturelle-de-leurope-est-inimaginable-sans-la-culture-russe--1080270318.html
Emir Kusturica: “L'évolution culturelle de l'Europe est inimaginable sans la culture russe”
Emir Kusturica: “L'évolution culturelle de l'Europe est inimaginable sans la culture russe”
Sputnik Afrique
La culture russe a-t-elle des limites? Dans le nouvel épisode du podcast Russie: Terre de Culture, on décortique son influence mondiale. 07.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-07T11:20+0100
2025-11-07T11:20+0100
2025-11-07T11:20+0100
russie: terre de culture
podcasts
emir kusturica
cinéma
cinéma russe
culture
maroc
jean-claude gakosso
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/07/1080270134_24:0:1279:706_1920x0_80_0_0_764256e68d947b6feaa0ed30418ee659.jpg
Emir Kusturica: “L'évolution culturelle de l'Europe est inimaginable sans la culture russe”
Sputnik Afrique
La culture russe a-t-elle des limites? Dans le nouvel épisode du podcast Russie: Terre de Culture, on décortique son influence mondiale.
Autres invités de cette édition:🎙Mohammed El Ferrane, directeur de la Bibliothèque nationale du Maroc🎙Eugène Ebodé, romancier camerounais🎙Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
maroc
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/07/1080270134_181:0:1122:706_1920x0_80_0_0_928945a77bb8ed8587a6e7704aab5858.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
podcasts, emir kusturica, cinéma, cinéma russe, culture, maroc, jean-claude gakosso, аудио
podcasts, emir kusturica, cinéma, cinéma russe, culture, maroc, jean-claude gakosso, аудио
Emir Kusturica: “L'évolution culturelle de l'Europe est inimaginable sans la culture russe”
La culture russe a-t-elle des limites? Dans le nouvel épisode du podcast Russie: Terre de Culture, on décortique son influence mondiale.
"Vous avez Tchekhov, Tchaïkovski, Stravinsky, Prokofiev... [...] C'est pas imaginable la culture européenne sans la culture russe", a estimé au micro de Sputnik Afrique Emir Kusturica, le célèbre réalisateur serbe primé d’une Palme d'Or à Cannes.
Autres invités de cette édition:
🎙Mohammed El Ferrane, directeur de la Bibliothèque nationale du Maroc
🎙Eugène Ebodé, romancier camerounais
🎙Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify