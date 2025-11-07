https://fr.sputniknews.africa/20251107/emir-kusturica-levolution-culturelle-de-leurope-est-inimaginable-sans-la-culture-russe--1080270318.html

Emir Kusturica: “L'évolution culturelle de l'Europe est inimaginable sans la culture russe”

La culture russe a-t-elle des limites? Dans le nouvel épisode du podcast Russie: Terre de Culture, on décortique son influence mondiale. 07.11.2025, Sputnik Afrique

russie: terre de culture

podcasts

emir kusturica

cinéma

cinéma russe

culture

maroc

jean-claude gakosso

Emir Kusturica: "L'évolution culturelle de l'Europe est inimaginable sans la culture russe"

Autres invités de cette édition:🎙Mohammed El Ferrane, directeur de la Bibliothèque nationale du Maroc🎙Eugène Ebodé, romancier camerounais🎙Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

