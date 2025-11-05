https://fr.sputniknews.africa/20251105/la-russie-un-partenaire-qui-alerte-sur-le-comportement-de-lukraine-1080208759.html

"La Russie, un partenaire qui alerte sur le comportement de l'Ukraine"

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré que l'Ukraine soutenait les terroristes en Afrique. Pour Sputnik Afrique, Égountchi... 05.11.2025, Sputnik Afrique

Egountchi Behanzin a commenté pour Zone de Contact les déclarations de Maria Zakharova, selon lesquelles Kiev cherchait à se venger des pays africains pour leur position neutre sur le conflit ukrainien. Retrouvez également dans cette émission: -David Monyae, directeur du Centre d’études Afrique-Chine de l’université de Johannesburg, sur l'impact économique de la suppression à venir par la Chine des droits de douane sur les produits africains. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

