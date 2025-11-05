https://fr.sputniknews.africa/20251105/la-russie-un-partenaire-qui-alerte-sur-le-comportement-de-lukraine-1080208759.html
"La Russie, un partenaire qui alerte sur le comportement de l'Ukraine"
La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré que l'Ukraine soutenait les terroristes en Afrique. Pour Sputnik Afrique, Égountchi... 05.11.2025, Sputnik Afrique
La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré que l'Ukraine soutenait les terroristes en Afrique. Pour Sputnik Afrique, Égountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine, a analysé les propos de la responsable russe.
Egountchi Behanzin
a commenté pour Zone de Contact les déclarations de Maria Zakharova, selon lesquelles Kiev
cherchait à se venger des pays africains pour leur position neutre sur le conflit ukrainien.
"C'est toujours les mêmes méthodes, c'est toujours la même chose. On utilise des procès pour soutenir le chaos, le terrorisme, des groupes criminels, des groupes armés. Et pour justifier cela, on essaye de faire passer la Russie comme... le pays, le méchant et donc l'Ukraine qui se défend en allant soutenir des groupes terroristes. Mais sérieusement, est-ce que cela est normal aujourd'hui de voir un État comme l'Ukraine, qui se dit État démocratique, aller soutenir des groupes terroristes en Afrique? Moi, je ne suis pas surpris", affirme le panafricaniste.
"Après ces déclarations, non seulement la Russie, encore une fois, fait son rôle de partenaire en fournissant les informations recueillies par ses services pour alerter l'opinion africaine et l'opinion internationale, mais aussi russe et ukrainienne sur le comportement de l'Ukraine en Afrique. Maintenant c'est aux dirigeants africains de prendre leur responsabilité de prendre des mesures pour contrer cela."
Retrouvez également dans cette émission:
-David Monyae, directeur du Centre d’études Afrique-Chine de l’université de Johannesburg, sur l'impact économique de la suppression à venir par la Chine des droits de douane sur les produits africains.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact