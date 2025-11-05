Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
https://fr.sputniknews.africa/20251105/la-russie-un-partenaire-qui-alerte-sur-le-comportement-de-lukraine-1080208759.html
"La Russie, un partenaire qui alerte sur le comportement de l'Ukraine"
"La Russie, un partenaire qui alerte sur le comportement de l'Ukraine"
Sputnik Afrique
La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré que l'Ukraine soutenait les terroristes en Afrique. Pour Sputnik Afrique, Égountchi... 05.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-05T13:07+0100
2025-11-05T13:07+0100
zone de contact
podcasts
maria zakharova
ukraine
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/05/1080208586_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_90f85a5c7d131b209fbe51c3dbfdfef6.jpg
"La Russie, un partenaire qui alerte sur le comportement de l'Ukraine"
Sputnik Afrique
"La Russie, un partenaire qui alerte sur le comportement de l'Ukraine"
Egountchi Behanzin a commenté pour Zone de Contact les déclarations de Maria Zakharova, selon lesquelles Kiev cherchait à se venger des pays africains pour leur position neutre sur le conflit ukrainien. Retrouvez également dans cette émission: -David Monyae, directeur du Centre d’études Afrique-Chine de l’université de Johannesburg, sur l'impact économique de la suppression à venir par la Chine des droits de douane sur les produits africains. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
ukraine
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/05/1080208586_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_80b399751de74d84ae5ce00277ece318.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, аудио, maria zakharova, ukraine, afrique
podcasts, аудио, maria zakharova, ukraine, afrique

"La Russie, un partenaire qui alerte sur le comportement de l'Ukraine"

13:07 05.11.2025
Zone de Contact
"La Russie, un partenaire qui alerte sur le comportement de l'Ukraine"
S'abonner
- Sputnik Afrique
Anthony Lefebvre
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré que l'Ukraine soutenait les terroristes en Afrique. Pour Sputnik Afrique, Égountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine, a analysé les propos de la responsable russe.
Egountchi Behanzin a commenté pour Zone de Contact les déclarations de Maria Zakharova, selon lesquelles Kiev cherchait à se venger des pays africains pour leur position neutre sur le conflit ukrainien.

"C'est toujours les mêmes méthodes, c'est toujours la même chose. On utilise des procès pour soutenir le chaos, le terrorisme, des groupes criminels, des groupes armés. Et pour justifier cela, on essaye de faire passer la Russie comme... le pays, le méchant et donc l'Ukraine qui se défend en allant soutenir des groupes terroristes. Mais sérieusement, est-ce que cela est normal aujourd'hui de voir un État comme l'Ukraine, qui se dit État démocratique, aller soutenir des groupes terroristes en Afrique? Moi, je ne suis pas surpris", affirme le panafricaniste.

"Après ces déclarations, non seulement la Russie, encore une fois, fait son rôle de partenaire en fournissant les informations recueillies par ses services pour alerter l'opinion africaine et l'opinion internationale, mais aussi russe et ukrainienne sur le comportement de l'Ukraine en Afrique. Maintenant c'est aux dirigeants africains de prendre leur responsabilité de prendre des mesures pour contrer cela."
Retrouvez également dans cette émission:
-David Monyae, directeur du Centre d’études Afrique-Chine de l’université de Johannesburg, sur l'impact économique de la suppression à venir par la Chine des droits de douane sur les produits africains.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала