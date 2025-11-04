https://fr.sputniknews.africa/20251104/maroc-gabon-examen-des-perspectives-de-cooperation-dans-les-domaines-du-digital-et-de-lia-1080169944.html

Maroc-Gabon: Examen des perspectives de coopération dans les domaines du digital et de l’IA

04.11.2025

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0a/1069152222_0:0:2308:1298_1920x0_80_0_0_29104b5c29eb9e9a6c8370fccedbb992.jpg

Lors de cette entrevue, la ministre a souligné la force des liens fraternels entre le Maroc et le Gabon, qualifiant la visite de la délégation gabonaise d’étape concrète pour transformer le partenariat en projets au bénéfice de la jeunesse africaine, conformément à la vision Royale qui place la coopération africaine au cœur du développement partagé et du transfert de connaissances, indique un communiqué du département de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.Elle a également présenté les principaux acquis réalisés par le Maroc en matière de transformation numérique, notamment le Centre d’excellence "Maroc Digital for Sustainable Development (D4SD Hub)", lancé avec le PNUD lors de la 80e Assemblée générale des Nations Unies.Cette initiative soutient la transformation numérique durable, encourage l'innovation et l'entrepreneuriat, et renforce la coopération dans les domaines des données et de l'intelligence artificielle.La ministre a aussi mis en avant les programmes de formation tels que JobInTech, ainsi que des initiatives nationales pour former les enfants aux compétences numériques et à l’IA, et a invité le Gabon à participer au prochain GITEX Africa au Maroc.De son côté, le ministre gabonais a salué les avancées numériques réalisées par le Maroc et son leadership africain dans la transformation numérique, exprimant la volonté de son pays de s’inspirer de l’expérience marocaine et de développer un partenariat exemplaire en matière d’innovation numérique et de formation des compétences.Les deux parties ont convenu de lancer des programmes incluant des formations en intelligence artificielle et en analyse de données, ainsi que le soutien à l’enseignement à distance via les plateformes numériques marocaines.

