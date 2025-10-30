https://fr.sputniknews.africa/20251030/le-general-goita-batit-la-souverainete-securitaire-du-mali-pierre-apres-pierre-1080033411.html

“Le général Goïta bâtit la souveraineté sécuritaire du Mali pierre après pierre”

“Le général Goïta bâtit la souveraineté sécuritaire du Mali pierre après pierre”

Sputnik Afrique

Dans cet épisode d’Avenir Souverain sur les ondes de Sputnik Afrique, le politologue malien Dr Agali Welé analyse la nouvelle orientation sécuritaire du Mali... 30.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-30T13:43+0100

2025-10-30T13:43+0100

2025-10-30T13:45+0100

avenir souverain

podcasts

mali

remaniement

armée

menace terroriste

stratégie

assimi goïta

souveraineté

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1e/1080033521_0:52:524:347_1920x0_80_0_0_b96d8e5a5410dd731c4640c50927b7b5.jpg

“Le général Goïta bâtit la souveraineté sécuritaire du Mali pierre après pierre” Sputnik Afrique Dans cet épisode d’Avenir Souverain sur les ondes de Sputnik Afrique, le politologue malien Dr Agali Welé analyse la nouvelle orientation sécuritaire du Mali sous la direction du général Assimi Goïta.

Selon le Dr Welé, la création du Commandement des Opérations Spéciales illustre cette transformation profonde. Cette structure, chargée de coordonner les unités d’élite et de centraliser les opérations, symbolise le passage d’une armée réactive à une armée stratégique. Elle vient compléter l’alliance régionale formée avec le Niger et le Burkina Faso au sein de l’AES, qui marque une rupture nette avec les dépendances extérieures et les schémas hérités du passé.Pour le politologue, les réformes engagées ne sont pas de simples ajustements militaires, mais les signes d’une volonté politique claire : reprendre le contrôle du territoire et redonner à l’armée malienne les moyens de son autorité.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, mali, remaniement, armée, menace terroriste, stratégie, assimi goïta, souveraineté, аудио