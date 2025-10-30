https://fr.sputniknews.africa/20251030/le-general-goita-batit-la-souverainete-securitaire-du-mali-pierre-apres-pierre-1080033411.html
“Le général Goïta bâtit la souveraineté sécuritaire du Mali pierre après pierre”
“Le général Goïta bâtit la souveraineté sécuritaire du Mali pierre après pierre”
30.10.2025
"Le général Goïta bâtit la souveraineté sécuritaire du Mali pierre après pierre"
Dans cet épisode d’Avenir Souverain sur les ondes de Sputnik Afrique, le politologue malien Dr Agali Welé analyse la nouvelle orientation sécuritaire du Mali sous la direction du général Assimi Goïta.
Selon le Dr Welé, la création du Commandement des Opérations Spéciales illustre cette transformation profonde. Cette structure, chargée de coordonner les unités d’élite et de centraliser les opérations, symbolise le passage d’une armée réactive à une armée stratégique. Elle vient compléter l’alliance régionale formée avec le Niger et le Burkina Faso au sein de l’AES, qui marque une rupture nette avec les dépendances extérieures et les schémas hérités du passé.Pour le politologue, les réformes engagées ne sont pas de simples ajustements militaires, mais les signes d’une volonté politique claire : reprendre le contrôle du territoire et redonner à l’armée malienne les moyens de son autorité.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
“Le général Goïta bâtit la souveraineté sécuritaire du Mali pierre après pierre”
13:43 30.10.2025 (Mis à jour: 13:45 30.10.2025)
Dans cet épisode d’Avenir Souverain sur les ondes de Sputnik Afrique, le politologue malien Dr Agali Welé analyse la nouvelle orientation sécuritaire du Mali sous la direction du général Assimi Goïta.
Selon le Dr Welé, la création du Commandement des Opérations Spéciales illustre cette transformation profonde. Cette structure, chargée de coordonner les unités d’élite et de centraliser les opérations, symbolise le passage d’une armée réactive à une armée stratégique. Elle vient compléter l’alliance régionale formée avec le Niger et le Burkina Faso au sein de l’AES, qui marque une rupture nette avec les dépendances extérieures et les schémas hérités du passé.
Pour le politologue, les réformes engagées ne sont pas de simples ajustements
militaires, mais les signes d’une volonté politique claire : reprendre le contrôle du territoire et redonner à l’armée malienne les moyens de son autorité.
“Le général Goïta a compris que la souveraineté sécuritaire n’est pas un slogan, c’est une architecture. Le Mali veut désormais planifier, anticiper et agir selon sa propre lecture du terrain. L’efficacité ne viendra pas de l’extérieur, mais de la cohésion nationale, du professionnalisme et de la foi dans la mission”, a souligné le Dr Welé.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify