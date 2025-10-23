https://fr.sputniknews.africa/20251023/le-president-goita-realise-un-vaste-remaniement-de-hauts-responsables-militaires-1079797377.html
Le Président Goïta réalise un vaste remaniement de hauts responsables militaires
Le Président Goïta réalise un vaste remaniement de hauts responsables militaires
Sputnik Afrique
Le Président de la Transition et Chef de l'État du Mali, le Général d’armée Assimi Goïta, a procédé, mercredi, à un vaste mouvement au sein de l'armée... 23.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-23T07:56+0200
2025-10-23T07:56+0200
2025-10-23T07:56+0200
mali
afrique subsaharienne
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/07/1070075082_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_4c6a589f84d5dee94e5daf3eb409c8e9.jpg
Ainsi, le général de brigade Elisée Jean Dao a été nommé chef d’état-major général adjoint des Armées, en remplacement du général Keba Sangaré, tandis que le poste de Directeur de la Sécurité militaire revient désormais au général de brigade Sambou Minkoro Diakité, succédant au général Nouhoum Ouattara, précise la même source citée par des médias locaux.Le commandement de l’Armée de Terre sera, pour sa part, assuré par le général de brigade Toumani Koné, qui remplace le général Harouna Samaké, ajoute-t-on.Par ailleurs, le pays fait face, depuis plusieurs jours, à une pénurie marquée de carburant, entraînant des perturbations économiques et sociales, une situation que les autorités imputent à des facteurs logistiques et sécuritaires.
mali
afrique subsaharienne
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/07/1070075082_144:0:1965:1366_1920x0_80_0_0_5395dd5a61f5c747d2f412576ef1f9f6.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mali, afrique subsaharienne
mali, afrique subsaharienne
Le Président Goïta réalise un vaste remaniement de hauts responsables militaires
Le Président de la Transition et Chef de l'État du Mali, le Général d’armée Assimi Goïta, a procédé, mercredi, à un vaste mouvement au sein de l'armée malienne, marqué par le remplacement de plusieurs hauts responsables militaires, selon un communiqué publié à l’issue du Conseil des ministres.
Ainsi, le général de brigade Elisée Jean Dao a été nommé chef d’état-major général adjoint des Armées, en remplacement du général Keba Sangaré, tandis que le poste de Directeur de la Sécurité militaire revient désormais au général de brigade Sambou Minkoro Diakité, succédant au général Nouhoum Ouattara, précise la même source citée par des médias locaux.
Le commandement de l’Armée de Terre sera, pour sa part, assuré par le général de brigade Toumani Koné, qui remplace le général Harouna Samaké, ajoute-t-on.
Par ailleurs, le pays fait face, depuis plusieurs jours, à une pénurie marquée de carburant, entraînant des perturbations économiques et sociales, une situation que les autorités imputent à des facteurs logistiques et sécuritaires.