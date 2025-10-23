https://fr.sputniknews.africa/20251023/le-president-goita-realise-un-vaste-remaniement-de-hauts-responsables-militaires-1079797377.html

Le Président Goïta réalise un vaste remaniement de hauts responsables militaires

Le Président de la Transition et Chef de l'État du Mali, le Général d’armée Assimi Goïta, a procédé, mercredi, à un vaste mouvement au sein de l'armée... 23.10.2025, Sputnik Afrique

Ainsi, le général de brigade Elisée Jean Dao a été nommé chef d’état-major général adjoint des Armées, en remplacement du général Keba Sangaré, tandis que le poste de Directeur de la Sécurité militaire revient désormais au général de brigade Sambou Minkoro Diakité, succédant au général Nouhoum Ouattara, précise la même source citée par des médias locaux.Le commandement de l’Armée de Terre sera, pour sa part, assuré par le général de brigade Toumani Koné, qui remplace le général Harouna Samaké, ajoute-t-on.Par ailleurs, le pays fait face, depuis plusieurs jours, à une pénurie marquée de carburant, entraînant des perturbations économiques et sociales, une situation que les autorités imputent à des facteurs logistiques et sécuritaires.

