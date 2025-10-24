Non à la CPI: l'Afrique a besoin de sa propre cour pénale, selon les étudiants africains en droit

https://fr.sputniknews.africa/20251024/non-a-la-cpi-lafrique-a-besoin-de-sa-propre-cour-penale-selon-les-etudiants-africains-en-droit-1079837212.html
Le bilan de la Cour pénale internationale (CPI) révèle une tendance inquiétante: la plupart de ses poursuites visent des nations africaines, malgré des conflits mondiaux qui s'étendent bien au-delà du continent.
"Nous avons besoin d'un système judiciaire qui reflète véritablement notre culture et nos besoins", a déclaré à Sputnik Afrique la secrétaire générale internationale de la Fédération des étudiants africains en droit, Gloria Sisia Mmasi.
🇺🇳 Outre la réforme juridique, Mmasi a évoqué la nécessité pour l'Afrique d'être représentée au Conseil de sécurité de l'Onu.
Enfin, il importe de devenir autosuffisant en matière de formation juridique et de développement économique, poursuit la secrétaire. Pour y parvenir, les nations africaines doivent se distancier de l'influence des financements et des subventions occidentales, selon elle.