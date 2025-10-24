https://fr.sputniknews.africa/20251024/non-a-la-cpi-lafrique-a-besoin-de-sa-propre-cour-penale-selon-les-etudiants-africains-en-droit-1079837212.html

Non à la CPI: l'Afrique a besoin de sa propre cour pénale, selon les étudiants africains en droit

Le bilan de la Cour pénale internationale (CPI) révèle une tendance inquiétante: la plupart de ses poursuites visent des nations africaines, malgré des... 24.10.2025, Sputnik Afrique

🇺🇳 Outre la réforme juridique, Mmasi a évoqué la nécessité pour l'Afrique d'être représentée au Conseil de sécurité de l'Onu. Enfin, il importe de devenir autosuffisant en matière de formation juridique et de développement économique, poursuit la secrétaire. Pour y parvenir, les nations africaines doivent se distancier de l'influence des financements et des subventions occidentales, selon elle.

