https://fr.sputniknews.africa/20251022/-pour-trump-la-paix-passe-par-la-negociation-pas-par-lotan-1079785575.html
“Pour Trump, la paix passe par la négociation, pas par l'OTAN”
“Pour Trump, la paix passe par la négociation, pas par l'OTAN”
Sputnik Afrique
Une conversation de plus de deux heures entre Vladimir Poutine et Donald Trump, suivie de la perspective d’un sommet à Budapest, relance la diplomatie. Ce... 22.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-22T18:06+0200
2025-10-22T18:06+0200
2025-10-22T18:06+0200
avenir souverain
podcasts
donald trump
vladimir poutine
sommet
paix
conflit ukrainien
crise en ukraine
plan de paix
otan
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/16/1079785683_0:28:612:372_1920x0_80_0_0_40de2fc737b9b8aad743cf1e1b2140ad.jpg
“Pour Trump, la paix passe par la négociation, pas par l'OTAN”
Sputnik Afrique
Une conversation de plus de deux heures entre Vladimir Poutine et Donald Trump, suivie de la perspective d’un sommet à Budapest, relance la diplomatie. Ce retour du dialogue russo-américain, en dehors des cadres de l’OTAN et du G7, marque-t-il un pas vers la paix ou un nouveau réalignement géopolitique ?
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Marturin Atcha, journaliste béninois et rédacteur en chef du média AFRICAHO, décrypte les dessous de cette reprise de contact entre Moscou et Washington. Selon lui, Donald Trump cherche moins à surprendre qu’à inscrire son retour politique dans une logique de paix globale. Le président américain veut se présenter comme celui qui apaise les crises, de Gaza à Kiev, et qui replace la diplomatie directe au cœur du jeu international. Pour Atcha, ces discussions ne traduisent pas un changement de ton soudain, mais la continuité d’une approche pragmatique de Trump : celle d’un dirigeant qui mise sur la négociation plutôt que sur la confrontation, et qui, en choisissant la Hongrie comme pont entre l’Est et l’Ouest, envoie un signal fort à l’Europe.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
budapest
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/16/1079785683_39:0:571:399_1920x0_80_0_0_ace6351bbe83bd7692cea69d1f84fbc1.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, donald trump, vladimir poutine, sommet, paix, conflit ukrainien, crise en ukraine, plan de paix, otan, union européenne (ue), budapest, viktor orban, аудио
podcasts, donald trump, vladimir poutine, sommet, paix, conflit ukrainien, crise en ukraine, plan de paix, otan, union européenne (ue), budapest, viktor orban, аудио
“Pour Trump, la paix passe par la négociation, pas par l'OTAN”
Une conversation de plus de deux heures entre Vladimir Poutine et Donald Trump, suivie de la perspective d’un sommet à Budapest, relance la diplomatie. Ce retour du dialogue russo-américain, en dehors des cadres de l’OTAN et du G7, marque-t-il un pas vers la paix ou un nouveau réalignement géopolitique ?
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Marturin Atcha, journaliste béninois et rédacteur en chef du média AFRICAHO, décrypte les dessous de cette reprise de contact entre Moscou et Washington. Selon lui, Donald Trump cherche moins à surprendre qu’à inscrire son retour politique dans une logique de paix globale. Le président américain veut se présenter comme celui qui apaise les crises, de Gaza à Kiev, et qui replace la diplomatie directe au cœur du jeu international. Pour Atcha, ces discussions ne traduisent pas un changement de ton soudain, mais la continuité d’une approche pragmatique de Trump : celle d’un dirigeant qui mise sur la négociation plutôt que sur la confrontation, et qui, en choisissant la Hongrie comme pont entre l’Est et l’Ouest, envoie un signal fort à l’Europe.
“Donald Trump n’agit pas par improvisation. Depuis son retour à la Maison-Blanche, il poursuit une dynamique de construction d’une paix globale. Après avoir favorisé un accord entre le Hamas et Israël, il veut désormais étendre cette logique à l’Ukraine. La Hongrie, sous Viktor Orbán, devient alors le seul terrain européen capable d’accueillir Vladimir Poutine sans provocation. Ce choix illustre un repositionnement diplomatique majeur : celui d’un dialogue hors des dogmes de l’OTAN, mais au service d’un équilibre nouveau”, affirme Marturin Atcha.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify