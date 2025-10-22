https://fr.sputniknews.africa/20251022/-pour-trump-la-paix-passe-par-la-negociation-pas-par-lotan-1079785575.html

“Pour Trump, la paix passe par la négociation, pas par l'OTAN”

Une conversation de plus de deux heures entre Vladimir Poutine et Donald Trump, suivie de la perspective d’un sommet à Budapest, relance la diplomatie. Ce... 22.10.2025, Sputnik Afrique

“Pour Trump, la paix passe par la négociation, pas par l'OTAN” Sputnik Afrique Une conversation de plus de deux heures entre Vladimir Poutine et Donald Trump, suivie de la perspective d’un sommet à Budapest, relance la diplomatie. Ce retour du dialogue russo-américain, en dehors des cadres de l’OTAN et du G7, marque-t-il un pas vers la paix ou un nouveau réalignement géopolitique ?

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Marturin Atcha, journaliste béninois et rédacteur en chef du média AFRICAHO, décrypte les dessous de cette reprise de contact entre Moscou et Washington. Selon lui, Donald Trump cherche moins à surprendre qu’à inscrire son retour politique dans une logique de paix globale. Le président américain veut se présenter comme celui qui apaise les crises, de Gaza à Kiev, et qui replace la diplomatie directe au cœur du jeu international. Pour Atcha, ces discussions ne traduisent pas un changement de ton soudain, mais la continuité d’une approche pragmatique de Trump : celle d’un dirigeant qui mise sur la négociation plutôt que sur la confrontation, et qui, en choisissant la Hongrie comme pont entre l’Est et l’Ouest, envoie un signal fort à l’Europe.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

