Le Togo lance dix unités agroalimentaires pour renforcer sa sécurité alimentaire

Le gouvernement togolais envisage la construction de dix nouvelles unités de transformation agroalimentaire afin d'améliorer les chaînes d'approvisionnement... 09.10.2025, Sputnik Afrique

Ces unités, dont la mise en place s'inscrit dans la stratégie nationale visant à valoriser les produits agricoles, porteront sur la transformation du riz paddy en riz blanc, le conditionnement et l'étiquetage des légumes, la réfrigération des fruits et légumes, ainsi que la production de compost, rapportent des médias locaux.Pour ce faire, un appel à manifestation d'intérêt a été émis par le ministère togolais de l’Agriculture pour les études de faisabilité, relève la même source, ajoutant que ces projets seront financés par la Banque africaine de développement (BAD) à hauteur de 4,5 millions d’unités de compte (environ 6 millions de dollars).À travers cette initiative, le Togo ambitionne de renforcer sa sécurité alimentaire tout en créant des pôles agro-industriels régionaux. En reliant la production, la transformation et la commercialisation, ces unités devraient contribuer à accroître les revenus des producteurs locaux et à stimuler le développement rural.

