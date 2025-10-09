Afrique
Le Togo lance dix unités agroalimentaires pour renforcer sa sécurité alimentaire
Le Togo lance dix unités agroalimentaires pour renforcer sa sécurité alimentaire
Le gouvernement togolais envisage la construction de dix nouvelles unités de transformation agroalimentaire afin d'améliorer les chaînes d'approvisionnement... 09.10.2025, Sputnik Afrique
Ces unités, dont la mise en place s'inscrit dans la stratégie nationale visant à valoriser les produits agricoles, porteront sur la transformation du riz paddy en riz blanc, le conditionnement et l'étiquetage des légumes, la réfrigération des fruits et légumes, ainsi que la production de compost, rapportent des médias locaux.Pour ce faire, un appel à manifestation d'intérêt a été émis par le ministère togolais de l'Agriculture pour les études de faisabilité, relève la même source, ajoutant que ces projets seront financés par la Banque africaine de développement (BAD) à hauteur de 4,5 millions d'unités de compte (environ 6 millions de dollars).À travers cette initiative, le Togo ambitionne de renforcer sa sécurité alimentaire tout en créant des pôles agro-industriels régionaux. En reliant la production, la transformation et la commercialisation, ces unités devraient contribuer à accroître les revenus des producteurs locaux et à stimuler le développement rural.
Maghreb Arabe Presse
Maghreb Arabe Presse
Le Togo lance dix unités agroalimentaires pour renforcer sa sécurité alimentaire

07:42 09.10.2025
CC0 / congerdesign / Riz
Riz - Sputnik Afrique, 1920, 09.10.2025
CC0 / congerdesign /
Maghreb Arabe Presse
Le gouvernement togolais envisage la construction de dix nouvelles unités de transformation agroalimentaire afin d'améliorer les chaînes d'approvisionnement, dans le cadre du Programme de résilience à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS).
Ces unités, dont la mise en place s'inscrit dans la stratégie nationale visant à valoriser les produits agricoles, porteront sur la transformation du riz paddy en riz blanc, le conditionnement et l'étiquetage des légumes, la réfrigération des fruits et légumes, ainsi que la production de compost, rapportent des médias locaux.
Pour ce faire, un appel à manifestation d'intérêt a été émis par le ministère togolais de l’Agriculture pour les études de faisabilité, relève la même source, ajoutant que ces projets seront financés par la Banque africaine de développement (BAD) à hauteur de 4,5 millions d’unités de compte (environ 6 millions de dollars).
À travers cette initiative, le Togo ambitionne de renforcer sa sécurité alimentaire tout en créant des pôles agro-industriels régionaux. En reliant la production, la transformation et la commercialisation, ces unités devraient contribuer à accroître les revenus des producteurs locaux et à stimuler le développement rural.
