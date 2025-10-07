https://fr.sputniknews.africa/20251007/lukraine-source-darmes-illegales-genererait-des-flux-qui-peuvent-echapper-au-controle-au-sahel-1079180649.html

"L’Ukraine, source d’armes illégales, génèrerait des flux qui peuvent échapper au contrôle" au Sahel

Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, décrypte les racines de... 07.10.2025, Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L'Afrique en Marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, décrypte les racines de l'insécurité au Sahel: faiblesse des États, pauvreté, insécurité alimentaire, exploitation minière illégale et économie informelle.

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, explique les raisons profondes de la prolifération du trafic d'armes, des mouvements terroristes et de la criminalité transnationale au Sahel, dans le contexte d'une économie informelle (minière), nourrissant le processus.Selon lui, ce cocktail nourrit à la fois le terrorisme, la criminalité transnationale et le recrutement de populations vulnérables."Les groupes armés profitent des zones minières hors contrôle de l’État pour financer leurs activités et attirer des jeunes frustrés par la pauvreté".À écouter dans L’Afrique en Marche: comprendre comment le conflit ukrainien alimente indirectement l’instabilité au Sahel.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

