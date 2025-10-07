Afrique
Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
"L'Ukraine, source d'armes illégales, génèrerait des flux qui peuvent échapper au contrôle" au Sahel
"L’Ukraine, source d’armes illégales, génèrerait des flux qui peuvent échapper au contrôle" au Sahel
Sputnik Afrique
Dans ce numéro de L'Afrique en Marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, décrypte les racines de... 07.10.2025
"L’Ukraine, source d’armes illégales, génèrerait des flux qui peuvent échapper au contrôle" au Sahel
Sputnik Afrique
Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, décrypte les racines de l’insécurité au Sahel: faiblesse des États, pauvreté, insécurité alimentaire, exploitation minière illégale et économie informelle.
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, explique les raisons profondes de la prolifération du trafic d'armes, des mouvements terroristes et de la criminalité transnationale au Sahel, dans le contexte d'une économie informelle (minière), nourrissant le processus.Selon lui, ce cocktail nourrit à la fois le terrorisme, la criminalité transnationale et le recrutement de populations vulnérables."Les groupes armés profitent des zones minières hors contrôle de l’État pour financer leurs activités et attirer des jeunes frustrés par la pauvreté".À écouter dans L’Afrique en Marche: comprendre comment le conflit ukrainien alimente indirectement l’instabilité au Sahel.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Sputnik Afrique
Actus
"L’Ukraine, source d’armes illégales, génèrerait des flux qui peuvent échapper au contrôle" au Sahel

16:37 07.10.2025
Afrique en marche
"L’Ukraine, source d’armes illégales, génèrerait des flux qui peuvent échapper au contrôle" au Sahel
Louadj Kamal - Sputnik Afrique
Kamal Louadj
Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, décrypte les racines de l’insécurité au Sahel: faiblesse des États, pauvreté, insécurité alimentaire, exploitation minière illégale et économie informelle.
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, explique les raisons profondes de la prolifération du trafic d'armes, des mouvements terroristes et de la criminalité transnationale au Sahel, dans le contexte d'une économie informelle (minière), nourrissant le processus.

"L’Ukraine, comme source d’armes illégales, génère des flux qui peuvent échapper au contrôle et transiter vers le Sahel. La région est déjà saturée par les armes venues de Libye, de Syrie et d’Irak", souligne-t-il.

Selon lui, ce cocktail nourrit à la fois le terrorisme, la criminalité transnationale et le recrutement de populations vulnérables.
"Les groupes armés profitent des zones minières hors contrôle de l’État pour financer leurs activités et attirer des jeunes frustrés par la pauvreté".
À écouter dans L’Afrique en Marche: comprendre comment le conflit ukrainien alimente indirectement l’instabilité au Sahel.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple PodcastsAfripodsDeezerCastboxPodcast AddictSpotify
