"Cette rencontre a servi à accélérer la mise en œuvre opérationnelle de la Confédération de l'AES"
03.10.2025
"La rencontre entre les généraux Goïta et Tiani va au-delà d'une simple visite de courtoisie. Cette rencontre incarne la concrétisation d'une nouvelle géopolitique sahélienne où les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, entendent compter sur leurs propres forces face à des organisations ouest-africaines, comme par exemple la CEDEAO, organisation dont nous nous sommes retirés, une organisation perçue comme distante ou antagoniste également", a commenté Abdoulaye Diallo au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission: Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur le conflit entre Orano et les autorités nigériennes. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Les Présidents malien et nigérien se sont rencontrés à Bamako dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo, Président du réseau des communicateurs, bloggeurs et activistes professionnels du Mali est revenu sur cette rencontre.
"La rencontre entre les généraux Goïta et Tiani va au-delà d'une simple visite de courtoisie. Cette rencontre incarne la concrétisation d'une nouvelle géopolitique sahélienne où les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali
, le Niger et le Burkina Faso, entendent compter sur leurs propres forces
face à des organisations ouest-africaines, comme par exemple la CEDEAO, organisation dont nous nous sommes retirés, une organisation perçue comme distante ou antagoniste également", a commenté Abdoulaye Diallo
au micro de Zone de Contact.
"Cette rencontre a servi à accélérer la mise en œuvre opérationnelle de la Confédération de l'AES, les annonces faites en matière de sécurité et d'économie démontrent la détermination des trois pays à poursuivre leur intégration et à affirmer une voie souveraine en dépit des défis sécuritaires et des pressions régionales", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
Issoufou Boubacar Kado Magagi
, analyste nigérien, sur le conflit entre Orano
et les autorités nigériennes.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact