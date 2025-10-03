Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
https://fr.sputniknews.africa/20251003/cette-rencontre-a-servi-a-accelerer-la-mise-en-uvre-operationnelle-de-la-confederation-de-laes-1079037931.html
"Cette rencontre a servi à accélérer la mise en œuvre opérationnelle de la Confédération de l'AES"
"Cette rencontre a servi à accélérer la mise en œuvre opérationnelle de la Confédération de l'AES"
Sputnik Afrique
Les Présidents malien et nigérien se sont rencontrés à Bamako dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo... 03.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-03T09:21+0200
2025-10-03T09:21+0200
zone de contact
podcasts
assimi goïta
abdourahamane tiani
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/03/1079037755_0:0:599:338_1920x0_80_0_0_c08f57ffe696da1da8a1217cb99c324f.jpg
"Cette rencontre a servi à accélérer la mise en œuvre opérationnelle de la Confédération de l'AES"
Sputnik Afrique
"Cette rencontre a servi à accélérer la mise en œuvre opérationnelle de la Confédération de l'AES"
"La rencontre entre les généraux Goïta et Tiani va au-delà d'une simple visite de courtoisie. Cette rencontre incarne la concrétisation d'une nouvelle géopolitique sahélienne où les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, entendent compter sur leurs propres forces face à des organisations ouest-africaines, comme par exemple la CEDEAO, organisation dont nous nous sommes retirés, une organisation perçue comme distante ou antagoniste également", a commenté Abdoulaye Diallo au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission: Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur le conflit entre Orano et les autorités nigériennes. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/03/1079037755_15:0:548:400_1920x0_80_0_0_c4a8fb6299694975d322c01edac07c1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, assimi goïta, abdourahamane tiani, аудио
podcasts, assimi goïta, abdourahamane tiani, аудио

"Cette rencontre a servi à accélérer la mise en œuvre opérationnelle de la Confédération de l'AES"

09:21 03.10.2025
Zone de Contact
"Cette rencontre a servi à accélérer la mise en œuvre opérationnelle de la Confédération de l'AES"
S'abonner
- Sputnik Afrique
Anthony Lefebvre
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Les Présidents malien et nigérien se sont rencontrés à Bamako dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Diallo, Président du réseau des communicateurs, bloggeurs et activistes professionnels du Mali est revenu sur cette rencontre.
"La rencontre entre les généraux Goïta et Tiani va au-delà d'une simple visite de courtoisie. Cette rencontre incarne la concrétisation d'une nouvelle géopolitique sahélienne où les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, entendent compter sur leurs propres forces face à des organisations ouest-africaines, comme par exemple la CEDEAO, organisation dont nous nous sommes retirés, une organisation perçue comme distante ou antagoniste également", a commenté Abdoulaye Diallo au micro de Zone de Contact.
"Cette rencontre a servi à accélérer la mise en œuvre opérationnelle de la Confédération de l'AES, les annonces faites en matière de sécurité et d'économie démontrent la détermination des trois pays à poursuivre leur intégration et à affirmer une voie souveraine en dépit des défis sécuritaires et des pressions régionales", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur le conflit entre Orano et les autorités nigériennes.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала