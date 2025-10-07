https://fr.sputniknews.africa/20251007/hamadi-madi--les-brics-doivent-eviter-les-erreurs-de-loccident-1079174425.html
Hamadi Madi : “Les BRICS doivent éviter les erreurs de l’Occident”
Hamadi Madi : “Les BRICS doivent éviter les erreurs de l’Occident”
En marge du forum "Assemblée des Peuples" à Moscou, l'ex-Premier ministre de l'Union des Comores, Hamadi Madi, livre une réflexion lucide sur le monde
Hamadi Madi : “Les BRICS doivent éviter les erreurs de l’Occident”
En marge du forum “Assemblée des Peuples” à Moscou, l’ex-Premier ministre de l’Union des Comores, Hamadi Madi, livre une réflexion lucide sur le monde multipolaire, le rôle de la Russie en Afrique et la souveraineté judiciaire du continent, au micro d’Avenir Souverain.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Hamadi Madi, ancien Président par intérim, ex-Premier ministre de l’Union des Comores et ex-Secrétaire général de la Commission de l’Océan Indien, analyse les grandes transformations du monde et la place que l’Afrique doit y conquérir.Selon lui, le forum “L’Assemblée des Peuples” à Moscou a mis en lumière une volonté sincère de bâtir un avenir partagé, loin des logiques d’affrontement. Il salue l’ouverture prochaine d’une ambassade russe aux Comores, qu’il considère comme un jalon stratégique pour renforcer la coopération dans les domaines du tourisme, de l’énergie verte et de la formation.En revanche, l’ancien dirigeant comorien appelle les puissances émergentes à tirer les leçons des erreurs occidentales et à repenser leur approche du partenariat avec l’Afrique. Sur la question de la justice internationale, Hamadi Madi estime qu’une refonte profonde s’impose afin de rétablir un véritable équilibre entre les nations.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
En marge du forum “Assemblée des Peuples” à Moscou, l’ex-Premier ministre de l’Union des Comores, Hamadi Madi, livre une réflexion lucide sur le monde multipolaire, le rôle de la Russie en Afrique et la souveraineté judiciaire du continent, au micro d’Avenir Souverain.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Hamadi Madi, ancien Président par intérim, ex-Premier ministre de l’Union des Comores et ex-Secrétaire général de la Commission de l’Océan Indien, analyse les grandes transformations du monde et la place que l’Afrique doit y conquérir.
Selon lui, le forum “L’Assemblée des Peuples”
à Moscou a mis en lumière une volonté sincère de bâtir un avenir partagé, loin des logiques d’affrontement. Il salue l’ouverture prochaine d’une ambassade russe aux Comores, qu’il considère comme un jalon stratégique pour renforcer la coopération dans les domaines du tourisme, de l’énergie verte et de la formation.
En revanche, l’ancien dirigeant comorien appelle les puissances émergentes à tirer les leçons des erreurs occidentales et à repenser leur approche du partenariat avec l’Afrique. Sur la question de la justice internationale, Hamadi Madi estime qu’une refonte profonde s’impose afin de rétablir un véritable équilibre entre les nations.
“Quand on regarde la CPI, on a l’impression que c’est dirigé contre l’Afrique. Moi aussi, j’aurais demandé à quitter cette Cour. Voyez ce qui se passe à Gaza, voyez le silence du monde. On ne peut pas être un homme normal et accepter cela. Oui, il faudra une justice internationale, mais juste et refondée. Les États-Unis, qui n’ont pas ratifié les traités de Rome, exigent pourtant que d’autres les respectent. Ce n’est pas possible”, a-t-il rappelé.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify