Kiev prépare une nouvelle provocation de grande envergure - Service de renseignement extérieur russe

Un groupe de sabotage et de reconnaissance, prétendument composé de forces spéciales russes et biélorusses, sera déployé en Pologne, rapporte l'instance russe. 30.09.2025, Sputnik Afrique

Scénario: Il est prévu qu'après l'identification et la neutralisation de ce groupe de sabotage et de reconnaissance par les forces de sécurité polonaises, ses membres soient présentés aux médias et fassent des aveux incriminant la Russie et la Biélorussie dans une tentative de déstabilisation de la Pologne. Il est également possible que l’opération orchestrée simule une attaque contre des infrastructures critiques en Pologne afin d’attiser l’indignation publique. Rôles: Les participants à cette opération ont été sélectionnés: il s’agit de militants de la Légion de la liberté de Russie et du régiment biélorusse K. Kalinovsky, combattant aux côtés des forces armées ukrainiennes.Auteurs: Cette provocation a été élaborée par la Direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, en collaboration avec les services de renseignement polonais. Objectifs:

