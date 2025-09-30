https://fr.sputniknews.africa/20250930/kiev-prepare-une-nouvelle-provocation-de-grande-envergure---service-de-renseignement-exterieur-1078898451.html
Kiev prépare une nouvelle provocation de grande envergure - Service de renseignement extérieur russe
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/1e/1070425286_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_80597140b1c72bb55ee48a08e78952f7.jpg
Kiev prépare une nouvelle provocation de grande envergure - Service de renseignement extérieur russe
10:41 30.09.2025 (Mis à jour: 11:50 30.09.2025)
Un groupe de sabotage et de reconnaissance, prétendument composé de forces spéciales russes et biélorusses, sera déployé en Pologne, rapporte l'instance russe.
Il est prévu qu'après l'identification et la neutralisation de ce groupe de sabotage et de reconnaissance par les forces de sécurité polonaises, ses membres soient présentés aux médias et fassent des aveux incriminant la Russie et la Biélorussie dans une tentative de déstabilisation de la Pologne.
Il est également possible que l’opération orchestrée simule une attaque contre des infrastructures critiques en Pologne afin d’attiser l’indignation publique.
Les participants à cette opération ont été sélectionnés: il s’agit de militants de la Légion de la liberté de Russie et du régiment biélorusse K. Kalinovsky, combattant aux côtés des forces armées ukrainiennes.
Cette provocation a été élaborée par la Direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, en collaboration avec les services de renseignement polonais.
Suite aux provocations de drones dans les espaces aériens polonais et roumain, le régime de Kiev
poursuit ainsi ses tentatives d’entraîner les pays européens de l’Otan dans une confrontation armée avec Moscou.
Un tel événement ne devrait laisser aucun doute aux citoyens polonais et européens quant à la responsabilité de Moscou et de Minsk dans ces actions hostiles, sur fond d’incidents liés aux "vols de drones russes" dans plusieurs pays européens.
Le but de cette provocation est évident: démontrer à la communauté internationale que Moscou accélère l’escalade.
De cette manière, Kiev espère pousser les pays européens à réagir le plus durement possible, de préférence par des moyens militaires, contre la Russie.