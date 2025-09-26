Attaques terroristes sur les gazoducs Nord Stream

Sur cette photo fournie par les garde-côtes suédois, on peut voir une petite fuite du Nord Stream 2, le mercredi 28 septembre 2022.

Sur cette photo fournie par les garde-côtes suédois, la fuite de gaz du Nord Stream dans la mer Baltique photographiée depuis l'avion des garde-côtes le mercredi 27 septembre 2022

Localisation de la fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2. Le 26 septembre, Nord Stream 2 AG a signalé une situation d'urgence sur l'un des tronçons du gazoduc Nord Stream 2, dans les eaux danoises près de l'île de Bornholm, accompagnée d'une forte chute de pression. Usage éditorial uniquement. Archivage, utilisation commerciale ou campagne publicitaire interdits.

© Photo Commandement de la défense danoise

© Photo garde-côtes suédois

Sur cette photo fournie par les garde-côtes suédois, on peut voir une petite fuite du Nord Stream 2, le mercredi 28 septembre 2022.

© Photo garde-côtes suédois

