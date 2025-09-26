Explosion des Nord Stream (archive photo) - Sputnik Afrique

Attaques terroristes sur les gazoducs Nord Stream

Le Nord Stream (1.224 km) et le Nord Stream 2 (1.200 km) sont des gazoducs reliant la Russie à l'Europe, passant sous la mer Baltique et permettant l'approvisionnement en gaz par-delà les frontières des pays de transit.

▪️ Chaque gazoduc est composé de deux conduites parallèles d'une capacité de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an. La capacité nominale combinée des deux gazoducs est de 110 milliards de mètres cubes.

▪️ Investissement total du projet: 7,4 milliards d'euros.

Historique de la construction du gazoduc
▪️ Nord Stream: sa construction a débuté en 2010 et ses livraisons commerciales en 2012. Il a assuré un approvisionnement fiable en gaz de l'Europe pendant plus de 10 ans. La production a été suspendue fin août 2022 suite à la découverte de défauts par Gazprom. Siemens était prêt à résoudre les problèmes, mais les sanctions occidentales ont rendu cela impossible.
▪️ Nord Stream 2: achevé en septembre 2021, il a été rempli de gaz mais n'a pas été lancé en raison de la suspension de la certification par l'Allemagne.
L'Occident contre les Nord Stream
▪️En 2018, l'ancien secrétaire d'État américain Rex Tillerson s'est prononcé contre le projet du gazoduc Nord Stream 2. Washington estimait que son lancement compromettrait la sécurité énergétique de l'Europe, a-t-il expliqué. Selon le secrétaire d'État, Moscou pourrait "utiliser cet outil énergétique à des fins politiques". Et les États-Unis, selon Tillerson, aideraient alors l'Europe (la Pologne en particulier) à diversifier ses sources d'approvisionnement énergétique grâce au gaz naturel liquéfié américain.
▪️Avant même les explosions de 2022, Joe Biden disait: "Je vous le promets, nous pouvons le faire" (faisant ainsi référence à la fermeture du gazoduc en cas d’opération militaire russe en Ukraine). Le journaliste américain Seymour Hersh a écrit que Biden "considérait les gazoducs comme un moyen pour Vladimir Poutine d'utiliser le gaz naturel comme une arme".
▪️Donald Trump a non seulement imposé des sanctions contre les Nord Stream en 2019, mais il a également accusé Biden d'avoir "approuvé un gazoduc russe vers l'Europe". Dans son interview de 2024 accordée au journaliste américain Tucker Carlson, Trump a rappelé que c'est lui qui avait, en fait, "détruit" le gazoduc.
▪️Contrairement aux États-Unis, le gouvernement allemand d'Angela Merkel a soutenu le projet.
Casque d'un ouvrier sur le chantier du gazoduc Nord Stream-2 - Sputnik Afrique
Casque d'un ouvrier sur le chantier du gazoduc Nord Stream-2
© Sputnik . Ilya Pitalev
Sabotage. Ce qui s'est passé en 2022
▪️ Le 26 septembre 2022, trois des quatre conduites des gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont explosé à 80 mètres de profondeur en mer Baltique, et quatre fuites de gaz ont été découvertes.
▪️ L'incident s'est produit dans la zone économique exclusive du Danemark. Des sismologues suédois ont enregistré deux explosions le long des tracés des gazoducs.
▪️ Les autorités danoises, suédoises et allemandes n'ont pas exclu un sabotage. Ces explosions ont causé des destructions sans précédent aux infrastructures par lesquelles l'Allemagne et d'autres pays d'Europe occidentale s'approvisionnaient en gaz russe à bas prix depuis des décennies.
▪️ Le 28 septembre, le parquet général russe a ouvert une enquête pour acte de terrorisme international.
▪️ Le 30 septembre, Vladimir Poutine a déclaré que l'explosion visait à "détruire les infrastructures énergétiques paneuropéennes".
▪️ Les auteurs de l'attaque n'ont toujours pas été identifiés.
Enquête sur l'attentat: déclarations officielles et hypothèses des médias occidentaux
▪️ L'Allemagne, le Danemark et la Suède ont lancé des enquêtes nationales en octobre 2022, refusant la participation de la Russie. Le service de sécurité suédois a confirmé qu'il s'agissait d'un acte de sabotage après avoir trouvé des traces d'explosifs sur le site.
▪️ Moscou a exigé à plusieurs reprises une enquête internationale avec sa participation et souhaité prendre connaissance de ses éléments. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié la situation de fraude et d'arnaque.

En octobre 2022, le journal suédois Expressen a publié les premières images des dommages causés aux gazoducs Nord Stream. Un drone sous-marin a enregistré des dégâts importants sur le gazoduc.

▪️ Dans son enquête de 2023, le journaliste américain Seymour Hersh a affirmé que l'attentat était une opération de la Marine américaine, soutenue par la Norvège et personnellement autorisée par Joe Biden, tandis que la CIA, sous la direction de son ancien directeur, William Burns, avait élaboré le plan de sabotage. Selon Hersh, le sabotage aurait été mené par des plongeurs sous le couvert de l'exercice naval Baltops. Les responsables américains et norvégiens ont qualifié ces allégations d'absurdes.
▪️ Depuis mars 2023, les médias occidentaux promeuvent activement l'hypothèse de l'implication d'Ukrainiens dans le sabotage. Selon plusieurs enquêtes (The Wall Street Journal, New York Times, Der Spiegel, ARD, Die Zeit), l'opération aurait été planifiée par un groupe d'officiers ukrainiens. On suppose que le yacht Andromeda aurait servi à la réaliser. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valeriy Zaloujny, aurait donné son feu vert au sabotage, sans que le Président Zelensky n'en ait été informé, d'après les médias. En février 2024, la Suède et le Danemark ont ​​clos leurs enquêtes sans en publier les conclusions.
▪️ En août 2025, l'Ukrainien Serhiy Kouznetsov a été arrêté en Italie. Les procureurs allemands le soupçonnent d'être le coordinateur du groupe ayant posé les engins explosifs.
▪️ Le 16 septembre 2025, un tribunal de Bologne, en Italie, a ordonné l'extradition de Kouznetsov vers l'Allemagne. Le 25 septembre, l'avocat de l'Ukrainien a interjeté appel de la décision d'extradition devant la Cour de cassation italienne.
▪️ La Russie rejette la théorie selon laquelle les explosions du Nord Stream étaient exclusivement ukrainiennes et en accuse les États-Unis et leurs alliés, dont le Royaume-Uni.
▪️ L'Allemagne poursuit son enquête.
Poutine sur ceux qui étaient derrière les attaques

Vladimir Poutine, lors d'une interview accordée à Tucker Carlson en février 2024, a expliqué qui a fait exploser le gazoduc Nord Stream.

Tucker Carlson: "Qui a fait exploser les Nord Stream?"

Vladimir Poutine: "Vous, bien sûr" (rires)

Tucker Carlson: "J’étais occupé ce jour-là. Je n’ai pas fait exploser les Nord Stream. Mais merci"

Vladimir Poutine: "Vous personnellement, vous avez un alibi peut-être, mais la CIA n’en a pas."

