Attaques terroristes sur les gazoducs Nord Stream

Le Nord Stream (1.224 km) et le Nord Stream 2 (1.200 km) sont des gazoducs reliant la Russie à l'Europe, passant sous la mer Baltique et permettant l'approvisionnement en gaz par-delà les frontières des pays de transit.
▪️ Chaque gazoduc est composé de deux conduites parallèles d'une capacité de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an. La capacité nominale combinée des deux gazoducs est de 110 milliards de mètres cubes.
▪️ Investissement total du projet: 7,4 milliards d'euros.
En octobre 2022, le journal suédois Expressen a publié les premières images des dommages causés aux gazoducs Nord Stream. Un drone sous-marin a enregistré des dégâts importants sur le gazoduc.
Vladimir Poutine, lors d'une interview accordée à Tucker Carlson en février 2024, a expliqué qui a fait exploser le gazoduc Nord Stream.
Tucker Carlson: "Qui a fait exploser les Nord Stream?"
Vladimir Poutine: "Vous, bien sûr" (rires)
Tucker Carlson: "J’étais occupé ce jour-là. Je n’ai pas fait exploser les Nord Stream. Mais merci"
Vladimir Poutine: "Vous personnellement, vous avez un alibi peut-être, mais la CIA n’en a pas."