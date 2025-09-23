https://fr.sputniknews.africa/20250923/yamb-ntimba-les-crypto-monnaies-sont-le-carburant-du-commerce-africain-1078562777.html

Yamb Ntimba: “Les crypto-monnaies sont le carburant du commerce africain”

Yamb Ntimba: “Les crypto-monnaies sont le carburant du commerce africain”

Sputnik Afrique

Alors que les transactions en cryptomonnaies connaissent une croissance spectaculaire en Afrique subsaharienne, certains experts voient dans ces outils... 23.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-23T11:27+0200

2025-09-23T11:27+0200

2025-09-23T11:36+0200

avenir souverain

podcasts

cryptomonnaie

commerce

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/17/1078562326_0:8:800:458_1920x0_80_0_0_ec318712f81f0fd96f1978c4504b6199.jpg

Yamb Ntimba: “Les crypto-monnaies sont le carburant du commerce africain” Sputnik Afrique Alors que les transactions en cryptomonnaies connaissent une croissance spectaculaire en Afrique subsaharienne, certains experts voient dans ces outils numériques une opportunité pour contourner les contraintes héritées du néocolonialisme et stimuler le commerce intra-africain.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Yamb Ntimba, économiste et panafricaniste, revient sur l’essor fulgurant des cryptomonnaies en Afrique subsaharienne et leurs implications pour l’avenir économique du continent.Selon lui, cette croissance de plus de 50% des transactions en 2024 n’est pas le fruit du hasard, mais une réponse aux blocages hérités du néocolonialisme, à la multiplicité des monnaies locales et à la dépendance au dollar ou à l’euro pour le commerce intra-africain.Pour Yamb Ntimba, la véritable opportunité réside dans la maîtrise scientifique et technologique de cet écosystème, capable non seulement de fluidifier les échanges financiers, mais aussi de sécuriser les élections, les titres publics ou encore les transactions foncières, tout en offrant aux pays africains un levier d’indépendance stratégique face aux anciennes puissances coloniales.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, cryptomonnaie, commerce, afrique, аудио