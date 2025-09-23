https://fr.sputniknews.africa/20250923/yamb-ntimba-les-crypto-monnaies-sont-le-carburant-du-commerce-africain-1078562777.html
Yamb Ntimba: “Les crypto-monnaies sont le carburant du commerce africain”
23.09.2025
Alors que les transactions en cryptomonnaies connaissent une croissance spectaculaire en Afrique subsaharienne, certains experts voient dans ces outils numériques une opportunité pour contourner les contraintes héritées du néocolonialisme et stimuler le commerce intra-africain.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Yamb Ntimba, économiste et panafricaniste, revient sur l’essor fulgurant des cryptomonnaies en Afrique subsaharienne et leurs implications pour l’avenir économique du continent.Selon lui, cette croissance de plus de 50% des transactions en 2024 n’est pas le fruit du hasard, mais une réponse aux blocages hérités du néocolonialisme, à la multiplicité des monnaies locales et à la dépendance au dollar ou à l’euro pour le commerce intra-africain.Pour Yamb Ntimba, la véritable opportunité réside dans la maîtrise scientifique et technologique de cet écosystème, capable non seulement de fluidifier les échanges financiers, mais aussi de sécuriser les élections, les titres publics ou encore les transactions foncières, tout en offrant aux pays africains un levier d’indépendance stratégique face aux anciennes puissances coloniales.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
11:27 23.09.2025 (Mis à jour: 11:36 23.09.2025)
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Yamb Ntimba, économiste et panafricaniste, revient sur l’essor fulgurant des cryptomonnaies en Afrique subsaharienne et leurs implications pour l’avenir économique du continent.
Selon lui, cette croissance de plus de 50% des transactions en 2024 n’est pas le fruit du hasard, mais une réponse aux blocages hérités du néocolonialisme, à la multiplicité des monnaies locales et à la dépendance au dollar ou à l’euro pour le commerce intra-africain.
Pour Yamb Ntimba, la véritable opportunité réside dans la maîtrise scientifique et technologique de cet écosystème, capable non seulement de fluidifier les échanges financiers, mais aussi de sécuriser les élections, les titres publics ou encore les transactions foncières, tout en offrant aux pays africains un levier d’indépendance stratégique face aux anciennes puissances coloniales.
“Les crypto-monnaies peuvent jouer le rôle de carburant qui facilite le commerce entre nos pays, au-delà des contraintes imposées par les anciennes monnaies coloniales comme le franc CFA ou les bons du trésor français. Mais pour que cet outil devienne réellement transformateur, il faut que l’Afrique maîtrise l’écosystème scientifique et technologique derrière ces monnaies numériques. La République Centrafricaine a déjà ouvert la voie, en légalisant le bitcoin et en promouvant la tokenisation, mais il est impératif que d’autres pays suivent, sortent du franc CFA et prennent en main leur souveraineté monétaire”, affirme Yamb Ntimba.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify