Cryptomonnaies aux USA: une bulle mondiale façon “schéma de Ponzi” ?
Dans ce numéro de L'Afrique en Marche, Karel Vereycken, directeur du journal Nouvelles solidarités et vice-président du mouvement Solidarité & Progrès, alerte sur les dangers de la politique monétaire américaine et sur la promotion des cryptomonnaies par Washington.
15:23 22.09.2025 (Mis à jour: 15:30 22.09.2025)
Dans ce numéro de L'Afrique en Marche, Karel Vereycken, directeur du journal Nouvelles solidarités et vice-président du mouvement Solidarité & Progrès, alerte sur les dangers de la politique monétaire américaine et sur la promotion des cryptomonnaies par Washington.
👉 Selon lui, "les baisses de taux de la FED feront accélérer cette bulle dollar/Bitcoins
sous un schéma de Ponzi ".
Il pointe notamment le rôle des Stablecoins:
" Ce qui fait gonfler la bulle des cryptomonnaies (…) c’est un objet monétaire mal identifié par le grand public, appelé Stablecoin. (…) Avec la loi GENIUS du 18 juillet, les Stablecoins sont non seulement autorisés mais quasiment acceptés comme l’équivalent du dollar. "
Un mécanisme qui, selon lui, " est en train de siphonner l’épargne de toute la planète ", en donnant l’illusion d’une stabilité garantie par le Trésor américain, alors qu’en réalité " une élite techno-financière gardera la haute main sur les gamins jouant dans la crypto-crèche ".
⚠️ Et Karel Vereycken prévient : après les cryptomonnaies, d’autres bulles se forment déjà, notamment autour de l’intelligence artificielle et de l’industrie de défense, dopée par l’augmentation des budgets militaires de l’OTAN.
🌍 En parallèle, il observe que le sommet de l’OCS à Tianjin ouvre la voie à un basculement: "Contrairement aux BRICS ou à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, la nouvelle plateforme d’investissement de l’OCS fonctionnera avec des monnaies nationales, et non plus en dollar. C’est un pas majeur dans cette direction."
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify