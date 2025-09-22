https://fr.sputniknews.africa/20250922/cryptomonnaies-aux-usa-une-bulle-mondiale-facon-schema-de-ponzi--1078537510.html

Cryptomonnaies aux USA: une bulle mondiale façon “schéma de Ponzi” ?

Cryptomonnaies aux USA: une bulle mondiale façon “schéma de Ponzi” ?

Dans ce numéro de L'Afrique en Marche, Karel Vereycken, directeur du journal Nouvelles solidarités et vice-président du mouvement Solidarité & Progrès, alerte... 22.09.2025, Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L'Afrique en Marche, Karel Vereycken, directeur du journal Nouvelles solidarités et vice-président du mouvement Solidarité & Progrès, alerte sur les dangers de la politique monétaire américaine et sur la promotion des cryptomonnaies par Washington.

👉 Selon lui, "les baisses de taux de la FED feront accélérer cette bulle dollar/Bitcoins sous un schéma de Ponzi ".Il pointe notamment le rôle des Stablecoins:Un mécanisme qui, selon lui, " est en train de siphonner l’épargne de toute la planète ", en donnant l’illusion d’une stabilité garantie par le Trésor américain, alors qu’en réalité " une élite techno-financière gardera la haute main sur les gamins jouant dans la crypto-crèche ".⚠️ Et Karel Vereycken prévient : après les cryptomonnaies, d’autres bulles se forment déjà, notamment autour de l’intelligence artificielle et de l’industrie de défense, dopée par l’augmentation des budgets militaires de l’OTAN.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

