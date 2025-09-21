https://fr.sputniknews.africa/20250921/vers-une-afrique-plus-integree-grace-au-futur-gazoduc-atlantique-africain---responsable-marocaine-1078486280.html

Vers une Afrique plus intégrée grâce au futur gazoduc atlantique africain - responsable marocaine

Vers une Afrique plus intégrée grâce au futur gazoduc atlantique africain - responsable marocaine

Sputnik Afrique

Le gazoduc africain atlantique illustre la Vision stratégique de SM le Roi Mohammed VI et la volonté conjointe du Maroc et du Nigeria d’œuvrer en faveur d’une... 21.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-21T07:58+0200

2025-09-21T07:58+0200

2025-09-21T07:58+0200

maroc

maghreb

afrique

gazoduc

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/05/1045692986_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_574115c17a933144b42d8289a7f9e172.jpg

S’exprimant lors des 10e Rencontres géopolitiques de Trouville (nord de la France) où le Maroc est l’invité d’honneur, Amina Benkhadra a souligné que les Initiatives Royales pour l’Afrique sont tournées vers une coopération africaine durable gagnant-gagnant, dans une optique à la fois bilatérale et multilatérale, et contribueront à rapprocher économiquement les pays du continent.Le projet de gazoduc permettra de répondre à une partie des besoins en énergie et en électricité pour les 13 pays concernés qui comptent 400 millions de personnes, et de développer des secteurs industriels structurants, notamment les industries minières, a expliqué la directrice générale de l'ONHYM lors d’une table ronde initiée dans le cadre de cet événement.Les avantages énergétiques et socio-économiques de ce chantier d’envergure, a-t-elle poursuivi, permettront aussi de positionner l’Afrique comme acteur clé dans la sécurisation de l’approvisionnement de l’Europe et la diversification de ses ressources énergétiques.Abordant l’état d’avancement du projet, Mme Benkhadra a indiqué qu’il a franchi des étapes considérables en termes d’études d’ingénierie et d’impact environnemental, soulignant que toutes les conditions de son succès sont réunies.Cette table ronde, à laquelle a participé le directeur général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable, Tarik Hammane, a donné lieu à des échanges sur la portée stratégique et les retombées du projet sur la dynamique économique régionale et son importance pour la sécurité énergétique des pays européens.Et Mme Benkhadra de conclure que le Maroc, de par sa position géostratégique, ses interconnexions actuelles et les projets en cours (gazoduc africain atlantique et hydrogène vert) et d’interconnexion avec les pays africains, "est un corridor énergétique et tête de pont entre l’Afrique et l’Europe".Cette rencontre a été marquée par la présence de l’ambassadeure du Maroc à Paris, Samira Sitail, de la maire de Trouville-sur-Mer, Sylvie de Gaetano, d’élus, d’universitaires et de chercheurs de divers horizons.Les Rencontres géopolitiques de Trouville se penchent sur l’état des lieux de la coopération franco-africaine et les perspectives des relations qu’entretient Paris avec le continent, à travers une série de contributions présentées par des experts, des diplomates, des académiciens et des historiens.

maroc

maghreb

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

maroc, maghreb, afrique, gazoduc