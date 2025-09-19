https://fr.sputniknews.africa/20250919/le-barrage-ethiopien-de-la-renaissance-point-de-discorde-ou-une-chance-de-developpement-regional-1078409128.html

Le barrage éthiopien de la Renaissance, point de discorde ou une chance de développement régional?

Le barrage éthiopien de la Renaissance, point de discorde ou une chance de développement régional?

Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales, dégonfle ce qui est rapporté par certains médias quant aux risques... 19.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-19T10:23+0200

2025-09-19T10:23+0200

2025-09-19T10:23+0200

afrique en marche

podcasts

éthiopie

barrages

soudan

soudan du sud

conflit au soudan du sud

égypte

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/13/1078408960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ce61937e70de7252a194c1638571857.jpg

Le barrage éthiopien de la Renaissance, point de discorde ou une chance de développement régional? Sputnik Afrique Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales, dégonfle ce qui est rapporté par certains médias quant aux risques de tensions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, suite à la mise en service du barrage hydroélectrique de la Renaissance éthiopien. "Il est conçu juste pour produire de l'électricité".

L’un des sujets les plus sensibles de cette semaine sur le continent africain est le grand barrage hydroélectrique de la Renaissance éthiopien, mis en service le 9 septembre. Faut-il y voir un risque de tensions entre l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie, ou au contraire une chance pour le développement régional?🎙 Ahmed Kateb, chercheur algérien en relations internationales, explique:"Pour les Égyptiens, la question de la mise en marche (…) est perçue comme une priorité de leur sécurité nationale. Nous pouvons comprendre ces craintes, étant donné que l’Égypte dépend à 90% des eaux du Nil pour ses besoins hydriques."Mais il nuance aussitôt:Selon lui, l’Éthiopie affiche ainsi sa volonté de devenir autosuffisante en énergie et même d’exporter de l’électricité à ses voisins.💡 Le Soudan, de son côté, a déjà compris qu’il pouvait en tirer profit:👉 Une analyse approfondie à découvrir dans L’Afrique en Marche.

éthiopie

soudan

soudan du sud

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, éthiopie, barrages, soudan, soudan du sud, conflit au soudan du sud, égypte, аудио