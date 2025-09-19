https://fr.sputniknews.africa/20250919/le-barrage-ethiopien-de-la-renaissance-point-de-discorde-ou-une-chance-de-developpement-regional-1078409128.html
Le barrage éthiopien de la Renaissance, point de discorde ou une chance de développement régional?
Le barrage éthiopien de la Renaissance, point de discorde ou une chance de développement régional?
Sputnik Afrique
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales, dégonfle ce qui est rapporté par certains médias quant aux risques... 19.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-19T10:23+0200
2025-09-19T10:23+0200
2025-09-19T10:23+0200
afrique en marche
podcasts
éthiopie
barrages
soudan
soudan du sud
conflit au soudan du sud
égypte
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/13/1078408960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ce61937e70de7252a194c1638571857.jpg
Le barrage éthiopien de la Renaissance, point de discorde ou une chance de développement régional?
Sputnik Afrique
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales, dégonfle ce qui est rapporté par certains médias quant aux risques de tensions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, suite à la mise en service du barrage hydroélectrique de la Renaissance éthiopien. "Il est conçu juste pour produire de l'électricité".
L’un des sujets les plus sensibles de cette semaine sur le continent africain est le grand barrage hydroélectrique de la Renaissance éthiopien, mis en service le 9 septembre. Faut-il y voir un risque de tensions entre l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie, ou au contraire une chance pour le développement régional?🎙 Ahmed Kateb, chercheur algérien en relations internationales, explique:"Pour les Égyptiens, la question de la mise en marche (…) est perçue comme une priorité de leur sécurité nationale. Nous pouvons comprendre ces craintes, étant donné que l’Égypte dépend à 90% des eaux du Nil pour ses besoins hydriques."Mais il nuance aussitôt:Selon lui, l’Éthiopie affiche ainsi sa volonté de devenir autosuffisante en énergie et même d’exporter de l’électricité à ses voisins.💡 Le Soudan, de son côté, a déjà compris qu’il pouvait en tirer profit:👉 Une analyse approfondie à découvrir dans L’Afrique en Marche.
éthiopie
soudan
soudan du sud
égypte
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/13/1078408960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b31b8b5e8fc0cdd5e8c6e601b71aa16e.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, éthiopie, barrages, soudan, soudan du sud, conflit au soudan du sud, égypte, аудио
podcasts, éthiopie, barrages, soudan, soudan du sud, conflit au soudan du sud, égypte, аудио
Le barrage éthiopien de la Renaissance, point de discorde ou une chance de développement régional?
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales, dégonfle ce qui est rapporté par certains médias quant aux risques de tensions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, suite à la mise en service du barrage hydroélectrique de la Renaissance éthiopien. "Il est conçu juste pour produire de l'électricité".
L’un des sujets les plus sensibles de cette semaine sur le continent africain est le grand barrage
hydroélectrique de la Renaissance éthiopien, mis en service le 9 septembre. Faut-il y voir un risque de tensions entre l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie, ou au contraire une chance pour le développement régional?
🎙 Ahmed Kateb, chercheur algérien en relations internationales, explique:
"Pour les Égyptiens, la question de la mise en marche (…) est perçue comme une priorité
de leur sécurité nationale. Nous pouvons comprendre ces craintes, étant donné que l’Égypte dépend à 90% des eaux du Nil pour ses besoins hydriques."
"On peut comprendre beaucoup moins ces inquiétudes quand on sait que c’est un barrage hydroélectrique, conçu juste pour produire de l’électricité à hauteur de 6 450 mégawatts. (…) Le barrage de la Renaissance ne consomme pas d’eau, n’irrigue pas de champs agricoles, et restitue toute son eau en aval par turbinage."
Selon lui, l’Éthiopie affiche ainsi sa volonté de devenir autosuffisante en énergie et même d’exporter de l’électricité à ses voisins.
💡 Le Soudan, de son côté, a déjà compris qu’il pouvait en tirer profit:
"Le débit ne va pas changer (…) et il faut bien noter que l’Égypte, et dans une moindre mesure le Soudan, étaient les grands bénéficiaires des accords de partage des eaux du Nil de 1929 et 1959. Le barrage de la Renaissance redistribue non seulement les cartes, mais fait valoir le droit des pays de l’amont à une répartition plus équitable des eaux."
👉 Une analyse approfondie à découvrir dans L’Afrique en Marche.