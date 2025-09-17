https://fr.sputniknews.africa/20250917/climat-afrique-la-these-du-rechauffement-climatique-est-larnaque-du-siecle-pour-plusieurs-raisons-1078347429.html

Climat-Afrique: La thèse du réchauffement climatique est l’arnaque du siècle pour plusieurs raisons

Climat-Afrique: La thèse du réchauffement climatique est l’arnaque du siècle pour plusieurs raisons

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Hadj Mbaye, PDG du Cabinet EMC Africa, et Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique du groupe EADS/AIRBUS... 17.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-17T16:03+0200

2025-09-17T16:03+0200

2025-09-17T16:04+0200

afrique en marche

podcasts

afrique

climat

réchauffement climatique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/11/1078346811_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_af35134241a42510cddc111c6aafe21f.jpg

Climat-Afrique: «La thèse du réchauffement climatique est l’arnaque du siècle pour plusieurs raisons» Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Hadj Mbaye, PDG du Cabinet EMC Africa, et Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique du groupe EADS/AIRBUS, expliquent pourquoi les pays africains ne devraient pas tomber dans le piège de l’idéologie verte occidentale, dont les conséquences seront calamiteuses pour le développement de l’Afrique.

"La thèse du réchauffement climatique est l’arnaque du siècle et ce pour plusieurs raisons. En effet, il y a trois sortes de carbone dans l’atmosphère C12, C13et C14. La nature n’absorbe que le C12. Donc, en brûlant des carburants fossiles, le taux de C13 devrait diminuer dans l’atmosphère par rapport au C12. Ce n’est pas ce que l’on mesure depuis 1500 ans où la proportion est constante. Cela veut dire que le CO2rejeté par l’homme est consommé par la nature et que l’incidence humaine est nulle ", affirme à Radio Sputnik Afrique, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans du groupe EADS/AIRBUS, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA).Pour sa part, Hadj Mbaye, ingénieur sénégalais en Génie Électrique et PDG du Cabinet EMC Africa, spécialisé dans les énergies propres et l’efficacité énergétique, affirme avec force que " l’Afrique peut développer les énergies renouvelables vertes, comme l’éolien ou le solaire, pour ces besoins domestiques urgents, cependant elle ne doit en aucun cas en faire son choix stratégique à même de se donner suffisamment de ressources énergétiques pour assurer son développement économique et industriel. De ce point de vue, les pays africains sont tenus de développer des centrales hydrauliques et à gaz et bien sûr mettre le cap sur le nucléaire, de surgénération en particulier. Ce dernier ne pollue quasiment pas et il offre à l’humanité assez de réserves mondiales, [en tout électrique à 10% de croissance de consommation par an, 27000 ans de consommation, ndlr]".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, afrique, climat, réchauffement climatique, аудио