Climat-Afrique: La thèse du réchauffement climatique est l’arnaque du siècle pour plusieurs raisons
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Hadj Mbaye, PDG du Cabinet EMC Africa, et Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique du groupe EADS/AIRBUS...
Climat-Afrique: «La thèse du réchauffement climatique est l’arnaque du siècle pour plusieurs raisons»
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Hadj Mbaye, PDG du Cabinet EMC Africa, et Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique du groupe EADS/AIRBUS, expliquent pourquoi les pays africains ne devraient pas tomber dans le piège de l’idéologie verte occidentale, dont les conséquences seront calamiteuses pour le développement de l’Afrique.
Climat-Afrique: La thèse du réchauffement climatique est l’arnaque du siècle pour plusieurs raisons
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Hadj Mbaye, PDG du Cabinet EMC Africa, et Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique du groupe EADS/AIRBUS, expliquent pourquoi les pays africains ne devraient pas tomber dans le piège de l’idéologie verte occidentale, dont les conséquences seront calamiteuses pour le développement de l’Afrique.
"La thèse du réchauffement climatique
est l’arnaque du siècle et ce pour plusieurs raisons. En effet, il y a trois sortes de carbone dans l’atmosphère C12, C13et C14. La nature n’absorbe que le C12. Donc, en brûlant des carburants fossiles, le taux de C13 devrait diminuer dans l’atmosphère par rapport au C12. Ce n’est pas ce que l’on mesure depuis 1500 ans où la proportion est constante. Cela veut dire que le CO2rejeté par l’homme est consommé par la nature et que l’incidence humaine est nulle ", affirme à Radio Sputnik Afrique, Jean-François Geneste,
ex-directeur scientifique pendant 10 ans du groupe EADS/AIRBUS, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA).
Et d’ajouter: "Nous vivons dans la civilisation de l’optimisation et du profit à court terme. Pour maximiser ce dernier dans un contexte de compétition, les acteurs ont tendance à minimiser les risques et ainsi répondre par des propositions moins chères lors des appels d’offres. C’est pour cela essentiellement que l’on voit toujours plus de catastrophes et non à cause du "dérèglement climatique. Certains esprits chagrins disent que le professeur américano-norvégien Ivar Gaever, [lauréat du Prix Nobel de physique contestant la thèse du réchauffement climatique provoquée par l’activité humaine, ndlr] n’est pas climatologue. Oui, mais qui peut se targuer, actuellement, dans le monde, d’avoir suffisamment de connaissances pour se déclarer climatologue ? Les auditeurs consulteront gratuitement un excellent livre de Patrice Poyet intitulé " The Rational Climate e-Book ", qui donne des détails fort intéressant allant dans le sens de Gaever ".
Pour sa part, Hadj Mbaye, ingénieur sénégalais en Génie Électrique et PDG du Cabinet EMC Africa, spécialisé dans les énergies propres et l’efficacité énergétique, affirme avec force que " l’Afrique peut développer les énergies renouvelables vertes, comme l’éolien ou le solaire, pour ces besoins domestiques urgents, cependant elle ne doit en aucun cas en faire son choix stratégique à même de se donner suffisamment de ressources énergétiques pour assurer son développement économique et industriel. De ce point de vue, les pays africains sont tenus de développer des centrales hydrauliques et à gaz et bien sûr mettre le cap sur le nucléaire, de surgénération en particulier. Ce dernier ne pollue quasiment pas et il offre à l’humanité assez de réserves mondiales, [en tout électrique à 10% de croissance de consommation par an, 27000 ans de consommation, ndlr]".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify