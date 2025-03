https://fr.sputniknews.africa/20250330/le-changement-climatique-va-a-grand-pas-un-artiste-burkinabe-cree-ses-uvres-avec-du-papier-use-1071346991.html

"Le changement climatique va à grand pas": un artiste burkinabè crée ses œuvres avec du papier usé

2025-03-30T13:08+0200

Il a accordé une interview à Sputnik Afrique à l'occasion de la Journée internationale du zéro déchet qui se tient le 30 mars depuis 2022. L'idée d'utiliser les papiers a surgi grâce à la prise de conscience du dérèglement climatique, dévoile l'artiste. Il a de plus constaté des "problèmes pour pouvoir brûler les papiers", nombreux, malgré la généralisation de l'Internet. Jérôme Ilboudo organise des expositions et reçoit beaucoup d'encouragements, mais son parcours n'est pas sans embûche. "Même pour pouvoir avoir un bon lieu pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire un bon atelier, ce n'est pas facile", admet-il. Cependant, il fait des efforts pour promouvoir son métier "en faisant travailler les enfants". Pour cela, il organise des formations. "Comme ce sont des papiers et que je les rends en pâte, je peux les faire amuser avec toutes les formes qu'eux aussi peuvent imaginer avec moi", explique le créateur.

