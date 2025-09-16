https://fr.sputniknews.africa/20250916/la-france-comme-dautres-pays-europeens-souffre-dune-grave-fracture-sociale-que-fera-lecornu-1078304496.html

"La France, comme d'autres pays européens, souffre d'une grave fracture sociale", que fera Lecornu?

"La France, comme d'autres pays européens, souffre d'une grave fracture sociale", que fera Lecornu?

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, les géopolitologue François Martin et Aymeric Chauprade analysent le contexte et les enjeux du choix d’Emmanuel Macron... 16.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-16T13:08+0200

2025-09-16T13:08+0200

2025-09-16T13:11+0200

afrique en marche

podcasts

france

sébastien lecornu

chute

françois bayrou

gouvernement

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/10/1078303663_0:43:701:437_1920x0_80_0_0_5a5c5574744041acff1549b2536fd7fe.jpg

"La France, comme d'autres pays européens, souffre d'une grave fracture sociale", que fera Lecornu? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, les géopolitologue François Martin et Aymeric Chauprade analysent le contexte et les enjeux du choix d’Emmanuel Macron de nommer Sébastien Lecornu Premier ministre, après la chute du gouvernement Bayrou dans lequel il était ministre des Armées.

"Comme l'avait dit d'ailleurs le Président Poutine au début de l’Opération militaire spéciale russe en Ukraine, la France, comme d'autres pays européens, souffre d'une grave fracture sociale avec en haut de la pyramide un certain nombre de fonctionnaires et d'oligarques qui s'en mettent plein les poches, pour dire les choses comme elles sont, et en bas un peuple qui souffre", affirme à Radio Sputnik Afrique le géopoliticien et essayiste, François Martin, auteur de deux livres majeurs: L’Ukraine, un basculement du monde et Le temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde, aux éditions Jean-Cyrille Godefroy.L’historien et géopolitologue Aymeric Chauprade, ex-député européen, estime de son côté: "il y a un grand risque concernant le conflit en Ukraine parce qu'on a l'impression que Macron, qui est en perte de légitimité politique, est peut-être tenté par le risque de mettre de l'huile sur le feu dans le conflit Occident-Russie avec instrumentalisation de Kiev. Au lieu d'être un facteur de paix, il se montre de plus en plus comme un facteur de guerre et Lecornu est dans son sillage, ce qui constitue effectivement un point inquiétant entourant son arrivée à Matignon en tant que Premier ministre. Macron est totalement hors sol, il est complètement déconnecté des Français, il n'est pas lucide sur la situation, c'est évident. Et donc il continue à nommer des gens, juste parce qu’ils lui sont loyaux, sans prendre en compte le besoin de changement, qui est très fort en France. Donc, on va évidemment dans le mur, et c'est très inquiétant pour l'avenir de la France".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, france, sébastien lecornu, chute, françois bayrou, gouvernement, аудио