"La France, comme d'autres pays européens, souffre d'une grave fracture sociale", que fera Lecornu?
"La France, comme d'autres pays européens, souffre d'une grave fracture sociale", que fera Lecornu?
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, les géopolitologue François Martin et Aymeric Chauprade analysent le contexte et les enjeux du choix d’Emmanuel Macron... 16.09.2025, Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, les géopolitologue François Martin et Aymeric Chauprade analysent le contexte et les enjeux du choix d’Emmanuel Macron de nommer Sébastien Lecornu Premier ministre, après la chute du gouvernement Bayrou dans lequel il était ministre des Armées.
"Comme l'avait dit d'ailleurs le Président Poutine au début de l’Opération militaire spéciale russe en Ukraine, la France, comme d'autres pays européens, souffre d'une grave fracture sociale avec en haut de la pyramide un certain nombre de fonctionnaires et d'oligarques qui s'en mettent plein les poches, pour dire les choses comme elles sont, et en bas un peuple qui souffre", affirme à Radio Sputnik Afrique le géopoliticien et essayiste, François Martin, auteur de deux livres majeurs: L’Ukraine, un basculement du monde et Le temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde, aux éditions Jean-Cyrille Godefroy.L’historien et géopolitologue Aymeric Chauprade, ex-député européen, estime de son côté: "il y a un grand risque concernant le conflit en Ukraine parce qu'on a l'impression que Macron, qui est en perte de légitimité politique, est peut-être tenté par le risque de mettre de l'huile sur le feu dans le conflit Occident-Russie avec instrumentalisation de Kiev. Au lieu d'être un facteur de paix, il se montre de plus en plus comme un facteur de guerre et Lecornu est dans son sillage, ce qui constitue effectivement un point inquiétant entourant son arrivée à Matignon en tant que Premier ministre. Macron est totalement hors sol, il est complètement déconnecté des Français, il n'est pas lucide sur la situation, c'est évident. Et donc il continue à nommer des gens, juste parce qu’ils lui sont loyaux, sans prendre en compte le besoin de changement, qui est très fort en France. Donc, on va évidemment dans le mur, et c'est très inquiétant pour l'avenir de la France".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
"La France, comme d'autres pays européens, souffre d'une grave fracture sociale", que fera Lecornu?
13:08 16.09.2025
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, les géopolitologue François Martin et Aymeric Chauprade analysent le contexte et les enjeux du choix d'Emmanuel Macron de nommer Sébastien Lecornu Premier ministre, après la chute du gouvernement Bayrou dans lequel il était ministre des Armées.
"Comme l'avait dit d'ailleurs le Président Poutine au début de l’Opération militaire spéciale russe en Ukraine, la France, comme d'autres pays européens, souffre d'une grave fracture sociale avec en haut de la pyramide un certain nombre de fonctionnaires et d'oligarques qui s'en mettent plein les poches, pour dire les choses comme elles sont, et en bas un peuple qui souffre", affirme à Radio Sputnik Afrique le géopoliticien et essayiste, François Martin, auteur de deux livres majeurs: L’Ukraine, un basculement du monde et Le temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde, aux éditions Jean-Cyrille Godefroy.
Il souligne que le problème de la France est d’abord son système politique. Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, tout comme son prédécesseur François Bayrou, ne "changera rien à la situation, puisque la seule personne qui pourrait changer les choses, ce serait un Président de la République digne de ce nom, [à qui la constitution de la Ve République confère tous les pouvoirs nécessaires pour y arriver, ndlr], qui serait censé limiter la fracture sociale, donner le droit à la justice au peuple et empêcher que les puissants pillent le pays. Mais comme actuellement c'est lui-même, Emmanuel Macron, le chef des pillards, là, évidemment, il n'y a aucune raison pour que ça change. Donc Sébastien Lecornu, même s’il présente un peu mieux que François Bayrou, très rapidement il se retrouvera face à un mur qui n'est pas celui de la dette, ni celui de l'argent, mais celui du front social".
L’historien et géopolitologue Aymeric Chauprade
, ex-député européen, estime de son côté: "il y a un grand risque concernant le conflit en Ukraine parce qu'on a l'impression que Macron
, qui est en perte de légitimité politique, est peut-être tenté par le risque de mettre de l'huile sur le feu dans le conflit Occident-Russie avec instrumentalisation de Kiev. Au lieu d'être un facteur de paix, il se montre de plus en plus comme un facteur de guerre et Lecornu est dans son sillage, ce qui constitue effectivement un point inquiétant entourant son arrivée à Matignon en tant que Premier ministre. Macron est totalement hors sol, il est complètement déconnecté des Français, il n'est pas lucide sur la situation, c'est évident. Et donc il continue à nommer des gens, juste parce qu’ils lui sont loyaux, sans prendre en compte le besoin de changement, qui est très fort en France. Donc, on va évidemment dans le mur, et c'est très inquiétant pour l'avenir de la France".
