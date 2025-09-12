https://fr.sputniknews.africa/20250912/france-pour-sen-sortir-le-nouveau-premier-ministre-devra-reduire-le-budget-de-la-defense-1078167854.html

France: "Pour s'en sortir, le nouveau Premier ministre devra réduire le budget de la Défense"

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste et auteur de plusieurs livres dont "Les démasqués - Qui dirige réellement le monde?"... 12.09.2025, Sputnik Afrique

"L’ex-chef du gouvernement français, François Bayrou, est tombé ce lundi 8 septembre car il voulait faire des économies sur le service public : la santé et l'hôpital public, dégraisser 3000 postes de fonctionnaires, lutter contre les arrêts maladie, soi-disant abusifs, etc. Réduire les dépenses sociales. Année blanche sur les prestations sociales (RSA, retraite), taxe sur les petits colis, supprimer deux jours fériés... Réduire les avantages pour le peuple et ne pas freiner le budget pour la Défense. Bref! Favoriser le complexe militaro-industriel français au détriment de la vie sociale des français", affirme à Radio Sputnik Afrique Claude Janvier, journaliste français et auteur de plusieurs livres dont "Les démasqués- Qui dirige réellement le monde ?".Et de déplorer : "Si la France avait des dirigeants un tant soit peu intelligents, et surtout non inféodés aux États-Unis et à l'Otan, ils arrêteraient de soutenir financièrement et militairement l'Ukraine. La France a déjà versé 53,8 milliards d'euros à Kiev. L'Ukraine, qui a à sa tête un gouvernement corrompu, soutenant et admettant une idéologie néonazie, au travers des bataillons Azov, Pravy Sector et célébrant toujours son héros national Stepan Bandera, qui a collaboré avec le 3e Reich, tuant beaucoup de civils dont des juifs. Il serait temps que la France arrête donc de subventionner ce pays".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

