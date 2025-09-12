Moscou renforce ses relations commerciales et économiques avec le Maroc
© Sputnik . Service de presse du Département de la politique d'investissement et industrielle du gouvernement de MoscouMoscou renforce ses relations commerciales et économiques avec le Maroc
© Sputnik . Service de presse du Département de la politique d'investissement et industrielle du gouvernement de Moscou
S'abonner
Selon les résultats du premier semestre 2025, le volume des échanges commerciaux entre Moscou et le Royaume du Maroc a augmenté de 73% par rapport à la même période l'année dernière, a déclaré Anatoly Garbouzov, ministre du gouvernement de Moscou et chef du Département de la politique d'investissement et industrielle.
"L'intérêt des exportateurs moscovites pour les marchés d'Afrique du Nord, et notamment pour le Royaume du Maroc, croît rapidement. Au premier semestre 2025, le volume des échanges commerciaux entre Moscou et le Maroc a augmenté de 73%. Cette hausse est en grande partie due au soutien de la ville. Les spécialistes du Centre de soutien à l'exportation, à l'industrie et à l'investissement Mosprom accompagnent les industriels de la capitale à chaque étape de leur activité économique à l'étranger", a déclaré Anatoli Garbouzov.
Du 8 au 10 septembre 2025, Mosprom, en collaboration avec le bureau commercial de la Fédération de Russie au Maroc, a notamment organisé une mission commerciale internationale à Casablanca pour les entreprises moscovites tournées vers l'exportation. Six entreprises moscovites ont participé à l'événement. Parmi elles, des fabricants d'équipements médicaux, de produits pharmaceutiques, d'écrans, d'imprimantes 3D, de bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi qu'une entreprise spécialisée dans la production de conserves de poisson.
"Nous apprécions vivement les initiatives de Moscou visant à développer la coopération commerciale et économique avec le Royaume du Maroc. Une fois de plus, les entreprises de la délégation moscovite ont présenté des produits de haut niveau technologique et de qualité, très demandés sur les marchés des pays d'Afrique du Nord. Nous sommes convaincus que ces contacts contribueront à l'expansion des échanges commerciaux et à l'approfondissement du partenariat entre Moscou et des partenaires potentiels du Maroc", a déclaré Stepan Bogoutdinov, consultant du bureau commercial de la Fédération de Russie au Royaume du Maroc.
Dans le cadre de la mission commerciale, les entreprises moscovites ont tenu des réunions d'affaires avec des partenaires potentiels. Le fabricant d'écrans et d'équipements interactifs Nex-T LLC, qui produit des appareils de haute technologie sous la marque NexTouch, a rencontré plusieurs distributeurs, la Chambre de commerce et d'industrie du Maroc et une université de médecine d'Afrique francophone. L'entreprise est prête à adapter ses développements aux besoins spécifiques de l'établissement. Suite aux négociations, l'université l'a incluse dans la liste des fournisseurs potentiels d'équipements pour le nouveau bâtiment, actuellement en construction.
Intermobility.EVa, fabricant moscovite de bornes de recharge pour véhicules électriques, a présenté ses produits à la Fédération africaine des entreprises numériques. L'organisation chargée du développement des secteurs économiques innovants du Royaume du Maroc et de plusieurs autres pays membres du continent africain a manifesté son intérêt pour les solutions modernes de l'entreprise.
L'entreprise russe Fish World, spécialisée dans la production de caviar et de conserves de poisson, a organisé plus de 10 réunions ciblées avec des distributeurs et des chaînes de distribution au Maroc. Les résultats des négociations permettent d'envisager le lancement des exportations non seulement vers le Royaume du Maroc, mais aussi vers d'autres pays d'Afrique du Nord.