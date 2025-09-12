https://fr.sputniknews.africa/20250912/intervision-la-musique-malgache-cest-un-cri-de-joie-un-langage-des-esprits-1078184832.html

Intervision: "La musique malgache, c’est un cri de joie, un langage des esprits"

Les artistes chevronnés sont arrivés en Russie pour prendre part au concours Intervision, peu connu pour le moment mais très important au niveau international... 12.09.2025, Sputnik Afrique

"On ne pense pas à gagner… on pense à tout donner. Parce que ça va rester." Deux artistes malgaches, un concours oublié pendant 45 ans, et une chanson qui fait danser les ancêtres. Сette édition de “Terre de culture” a eu l’honneur d'accueillir ce duo magnifique. Il a été choisi pour son titre Tiako hanjeky, mais aussi pour l’identité profonde et singulière qu’il incarne, représentation de la diversité culturelle de la Grande Île pour le councours Intervision. Leur sélection s’appuie sur un parcours marqué d’une expérience authentique et une sincérité rare dans la manière de porter les couleurs de leur pays. 🎙 Écoutez Denise & D-Lain — le duo qui emporte Madagascar… jusqu’à la scène russe. Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify

