https://fr.sputniknews.africa/20250912/intervision-la-musique-malgache-cest-un-cri-de-joie-un-langage-des-esprits-1078184832.html
Intervision: "La musique malgache, c’est un cri de joie, un langage des esprits"
Intervision: "La musique malgache, c’est un cri de joie, un langage des esprits"
Sputnik Afrique
Les artistes chevronnés sont arrivés en Russie pour prendre part au concours Intervision, peu connu pour le moment mais très important au niveau international... 12.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-12T15:52+0200
2025-09-12T15:52+0200
2025-09-12T15:52+0200
russie: terre de culture
podcasts
madagascar
chanteuse
chanteur
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/0c/1078184942_0:213:2881:1834_1920x0_80_0_0_185971c4b4f3c72d9ee60940fd0cbf69.jpg
Intervision: "La musique malgache, c’est un cri de joie, un langage des esprits"
Sputnik Afrique
Les artistes chevronnés sont arrivés en Russie pour prendre part au concours Intervision, peu connu pour le moment mais très important au niveau international, car il réunit des participants venant de près de 20 pays différents.
"On ne pense pas à gagner… on pense à tout donner. Parce que ça va rester." Deux artistes malgaches, un concours oublié pendant 45 ans, et une chanson qui fait danser les ancêtres. Сette édition de “Terre de culture” a eu l’honneur d'accueillir ce duo magnifique. Il a été choisi pour son titre Tiako hanjeky, mais aussi pour l’identité profonde et singulière qu’il incarne, représentation de la diversité culturelle de la Grande Île pour le councours Intervision. Leur sélection s’appuie sur un parcours marqué d’une expérience authentique et une sincérité rare dans la manière de porter les couleurs de leur pays. 🎙 Écoutez Denise & D-Lain — le duo qui emporte Madagascar… jusqu’à la scène russe. Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify
madagascar
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/0c/1078184942_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_6b956cf88a44babb12570581e6b03e8b.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
podcasts, madagascar, chanteuse, chanteur, аудио
podcasts, madagascar, chanteuse, chanteur, аудио
Intervision: "La musique malgache, c’est un cri de joie, un langage des esprits"
Les artistes chevronnés sont arrivés en Russie pour prendre part au concours Intervision, peu connu pour le moment mais très important au niveau international, car il réunit des participants venant de près de 20 pays différents.
"On ne pense pas à gagner… on pense à tout donner. Parce que ça va rester." Deux artistes malgaches, un concours oublié pendant 45 ans, et une chanson qui fait danser les ancêtres.
Сette édition de “Terre de culture” a eu l’honneur d'accueillir ce duo magnifique. Il a été choisi pour son titre Tiako hanjeky, mais aussi pour l’identité profonde et singulière qu’il incarne, représentation de la diversité culturelle de la Grande Île pour le councours Intervision.
Leur sélection s’appuie sur un parcours marqué d’une expérience authentique et une sincérité rare dans la manière de porter les couleurs de leur pays.
🎙 Écoutez Denise & D-Lain — le duo qui emporte Madagascar… jusqu’à la scène russe.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify