https://fr.sputniknews.africa/20250909/corridor-douala-ndjamena-lartere-vitale-du-tchad-face-au-defi-de-lenclavement-1078061835.html

Corridor Douala-N'Djamena: l'artère vitale du Tchad face au défi de l'enclavement

Corridor Douala-N'Djamena: l'artère vitale du Tchad face au défi de l'enclavement

Sputnik Afrique

Dans ce numéro d'Avenir Souverain, notre invité, Hamid Ahmat Mahamat, chef d'entreprise, nous éclaire sur ce lien vital. Il décrypte pour nous le corridor... 09.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-09T11:13+0200

2025-09-09T11:13+0200

2025-09-09T13:48+0200

avenir souverain

podcasts

tchad

économie

logistique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/09/1078068490_0:142:2821:1729_1920x0_80_0_0_30ab0c78367f86dc0a0419d14e697b41.jpg

Corridor Douala-N'Djamena: l'artère vitale du Tchad face au défi de l'enclavement Sputnik Afrique Dans ce numéro d'Avenir Souverain, notre invité, Hamid Ahmat Mahamat, chef d'entreprise, nous éclaire sur ce lien vital. Il décrypte pour nous le corridor Douala-N'Djamena, qu'il présente ni plus ni moins comme la “moelle épinière de l’économie tchadienne”. Un axe stratégique où transite 95% des marchandises du pays.

La géographie est un destin. Pour un pays enclavé comme le Tchad, c’est une lutte permanente contre les distances et une négociation constante avec les territoires voisins. Le Tchad, cœur battant de l'Afrique centrale, connaît cette réalité mieux que quiconque. Son unique ouverture sur l’océan ressemble trop souvent à un parcours du combattant.Pour Hamid Ahmat Mahamat, PDG de Sahelotrans Group, la clé réside dans une seule stratégie : la diversification.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

tchad

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, tchad, économie, logistique, аудио