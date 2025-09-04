https://fr.sputniknews.africa/20250904/essais-nucleaires-au-sahara-les-gens-souffrent-il-ny-a-aucune-prise-en-charge-face-de-la-france-1077900875.html

Essais nucléaires au Sahara: "Les gens souffrent, il n'y a aucune prise en charge face de la France"

Sous le sable du Sahara, une plaie invisible continue de brûler. Entre 1960 et 1966, la France a fait exploser 17 bombes nucléaires en Algérie. Des radiations... 04.09.2025, Sputnik Afrique

Pourquoi l’Algérie a-t-elle été choisie comme terrain d’essai ? Quelles sont les conséquences aujourd’hui encore ? Et surtout : que réclament les peuples face à ce silence colonial?Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, avec le docteur Ammar Mansouri, nous revenons sur l’un des crimes les plus lourds du XXe siècle.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

