Essais nucléaires au Sahara: "Les gens souffrent, il n'y a aucune prise en charge face de la France"
Essais nucléaires au Sahara: "Les gens souffrent, il n'y a aucune prise en charge face de la France"
Sous le sable du Sahara, une plaie invisible continue de brûler. Entre 1960 et 1966, la France a fait exploser 17 bombes nucléaires en Algérie. Des radiations...
2025-09-04T11:07+0200
2025-09-04T11:07+0200
2025-09-04T11:09+0200
Essais nucléaires au Sahara: "Les gens souffrent, il n'y a aucune prise en charge face de la France"
Sous le sable du Sahara, une plaie invisible continue de brûler. Entre 1960 et 1966, la France a fait exploser 17 bombes nucléaires en Algérie. Des radiations qui ont marqué les corps, les villages, les générations.
Pourquoi l’Algérie a-t-elle été choisie comme terrain d’essai ? Quelles sont les conséquences aujourd’hui encore ? Et surtout : que réclament les peuples face à ce silence colonial?Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, avec le docteur Ammar Mansouri, nous revenons sur l’un des crimes les plus lourds du XXe siècle.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Essais nucléaires au Sahara: "Les gens souffrent, il n'y a aucune prise en charge face de la France"
11:07 04.09.2025 (Mis à jour: 11:09 04.09.2025)
Sous le sable du Sahara, une plaie invisible continue de brûler. Entre 1960 et 1966, la France a fait exploser 17 bombes nucléaires en Algérie. Des radiations qui ont marqué les corps, les villages, les générations.
Pourquoi l’Algérie
a-t-elle été choisie comme terrain d’essai ? Quelles sont les conséquences aujourd’hui encore ? Et surtout : que réclament les peuples face à ce silence colonial?
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, avec le docteur Ammar Mansouri, nous revenons sur l’un des crimes les plus lourds du XXe siècle.
"Il y a une contamination, il y a des risques qu'il y a actuellement chez nous au niveau de la population. Beaucoup de malformations, beaucoup de cancers, beaucoup de problèmes cardiovasculaires, beaucoup de problèmes de pathologie infonie. Et donc les gens souffrent, il n'y a aucune prise en charge face de la France."
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify