Déchets nucléaires français: Alger doit "être absolument intransigeant et intraitable"

Déchets nucléaires français: Alger doit "être absolument intransigeant et intraitable"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ammar Mansouri, chercheur en Génie nucléaire, pointe la responsabilité de la France dans le blocage du dossier relatif... 19.02.2025

Déchets nucléaires français: Alger doit "être absolument intransigeant et intraitable" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Ammar Mansouri, chercheur en Génie nucléaire, pointe la responsabilité de la France dans le blocage du dossier relatif à la décontamination des sols dans le Sahara algérien, pollués par les explosions nucléaires françaises entre 1960 et 1966. Pour les Algériens, la loi Morin "est une véritable fumisterie".

"En réalité, de 1960 à 1966, l’armée française a réalisé 60 expérimentations nucléaires dans le Sahara algérien, dont 20 explosions nucléaires avec quatre atmosphériques et 40 essais à froid, notamment de sécurité, sans dégagement d’énergie", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Ammar Mansouri, chercheur algérien en Génie nucléaire et fin connaisseur du dossier. "Durant des décennies, seules 17 explosions nucléaires françaises étaient connues des spécialistes. Ce n’est que dernièrement que trois autres explosions souterraines ont été découvertes, ce qui rend, étant donné le comportement trouble, insensé, douteux et complétement incompréhensible des autorités françaises, la question de la déclassification des archives relatives au programme nucléaire militaire français dans le Sahara algérien une nécessité et une urgence absolue", ajoute-t-il.Dans le monde entier, "toutes les victimes directes ou indirectes des explosions nucléaires ont été reconnues, prises en charge et indemnisées, saufs les victimes algériennes dont une seule a été indemnisée dans le cadre de la loi Morin votée en 2010 par l’Assemblée française. Cette loi, en ce qui concerne les Algériens, est une véritable fumisterie. À ce jour, la France, qui s’est vengée des Algériens en pleine guerre d’indépendance en menant ces explosions nucléaires dans le Sahara, ne montre toujours pas de signes de changement dans sa façon de concevoir des relations bilatérales justes et apaisées et c’est ça qui bloque irrémédiablement toute résolution du dossier mémoriel entre les deux pays".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

