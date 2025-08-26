https://fr.sputniknews.africa/20250826/laide-humanitaire-parvient-a-une-ville-soudanaise-en-etat-de-siege-une-premiere-depuis-10-mois-1077468161.html

L'aide humanitaire parvient à une ville soudanaise en état de siège, une première depuis 10 mois

L'aide humanitaire parvient à une ville soudanaise en état de siège, une première depuis 10 mois

Sputnik Afrique

Pour la première fois en dix mois, un convoi humanitaire a réussi à atteindre la région de Dilling, dans l'Etat du Kordofan du Sud, au Soudan, avec des... 26.08.2025, Sputnik Afrique

2025-08-26T07:53+0200

2025-08-26T07:53+0200

2025-08-26T07:53+0200

soudan

aide

aide humanitaire

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/12/1077178393_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_db0d8cc9fcbea237e32a684a4532efae.jpg

Le convoi du Fonds des Nations Unies pour l'enfance se dirigera ensuite vers Kadougli, la capitale de l'Etat, a indiqué le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). L'OCHA a précisé que ces fournitures bénéficieront à plus de 120.000 personnes vulnérables à Dilling et Kadougli, où les besoins humanitaires ont atteint des niveaux catastrophiques et où les communautés sont assiégées depuis des mois. Cependant, le bureau humanitaire a déploré le fait que la violence continue de s'intensifier dans l'Etat du Darfour du Nord. L'Organisation internationale pour les migrations a estimé que l'insécurité avait contraint environ 1.000 personnes à fuir mardi et mercredi le camp de déplacés d'Abou Shouk, frappé par la famine, situé à la périphérie de la capitale assiégée de l'Etat, El Fasher. L'OCHA a affirmé qu'Abou Shouk, dans laquelle ont eu lieu plusieurs attaques meurtrières ces dernières semaines, avait été le théâtre d'enlèvements de femmes et de jeunes enfants ces derniers jours. Une nouvelle vague de violence aurait également éclaté à El Fasher même, avec notamment un bombardement d'artillerie sur le principal hôpital en activité. Le bureau humanitaire a exprimé sa profonde inquiétude face à l'aggravation de la crise nutritionnelle à Mellit, dans le Darfour du Nord. Une récente enquête menée par l'ONG Relief International a révélé qu'un enfant sur trois souffrait de malnutrition aiguë, exposant des milliers d'enfants de moins de cinq ans à un risque imminent de maladie grave, de complications du développement et de décès. Mellit est la même région où un convoi d'aide du Programme alimentaire mondial a été attaqué la semaine dernière alors qu'il tentait de décharger des fournitures.

soudan

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

soudan, aide, aide humanitaire, afrique