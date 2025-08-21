https://fr.sputniknews.africa/20250821/le-maroc-et-le-kenya-veulent-creer-un-groupe-damitie-parlementaire-1077257411.html

Le Maroc et le Kenya veulent créer un groupe d'amitié parlementaire

Le Maroc et le Kenya veulent créer un groupe d'amitié parlementaire

Le renforcement de la coopération parlementaire entre le Maroc et le Kenya a été au centre d'entretiens, mercredi à Nairobi, entre le porte-parole du Sénat de... 21.08.2025

Lors de cette entrevue, l’accent a été mis sur l'impératif de créer un groupe d’amitié parlementaire maroco-kényan destiné à renforcer les liens bilatéraux par un dialogue et une coopération réguliers entre les institutions législatives des deux pays.Les deux parties ont mis en avant l’importance de ce groupe qui aura pour vocation, en plus de consolider la diplomatie parlementaire, de promouvoir la compréhension mutuelle et de soutenir les intérêts communs dans les domaines du commerce, de l’éducation et du développement.Soulignant que la coopération parlementaire s'inscrit dans une vision à long terme visant à faire du partenariat maroco-kényan un modèle de coopération Sud-Sud, particulièrement dans les domaines de l'intégration africaine et du développement durable, les deux parties ont insisté sur l’importance de poursuivre le renforcement de la coopération multisectorielle distinguée dans les domaines économique, commercial, culturel, sécuritaire.Les échanges ont également porté sur l'impératif d'intensifier la coopération dans les domaines inhérents au commerce, à l'investissement, aux infrastructures et à la coopération agricole.Il est à rappeler que la visite du Premier ministre et ministre kenyan des Affaires étrangères et de la Diaspora, Musalia Mudavadi au Maroc en mai dernier, a marqué un tournant dans les relations bilatérales entre Rabat et Nairobi ,témoignant d'une volonté partagée d'approfondir le partenariat stratégique.

