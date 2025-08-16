https://fr.sputniknews.africa/20250816/sommet-trump-poutine-un-symbole-dune-vision-commune-dun-desir-commun-daller-vers-la-paix-1077031929.html

Sommet Trump-Poutine: "un symbole d’une vision commune, d’un désir commun d’aller vers la paix"

Contacté par Sputnik Afrique, l’analyste politique burkinabé Lianhoué Imhotep Bayala est persuadé que le sommet en Alaska marque une volonté de coopération... 16.08.2025, Sputnik Afrique

L’EUROPE MARGINALISÉE ET IMPUISSANTE L’analyste pointe du doigt l’incapacité de l’Europe à peser dans ce processus:. "Ça se fait sans les Européens qui se sont montrés incapables, irresponsables, pendant tout le temps qu'a duré le conflit ukrainien", affirme Bayala. Il souligne que l’Europe, en quête de souveraineté militaire mais sous la tutelle de l’OTAN, risque de se limiter à des "gesticulations" sans impact face à la détermination russo-américaine. L’expert anticipe des efforts pour entraver ce rapprochement, mais reste confiant: "Il va clairement y avoir quelques tentatives de sabotage, mais que peuvent faire ces sabotages face à cette grande volonté?" UN SYMBOLE DE FRATERNITÉ ET DE RESPECT MUTUEL Selon l’expert, le fait que les deux Présidents aient partagé une même voiture est "un signe de grandeur, de respect, de volonté commune". "C’est vrai, cette image a dû déplaire certainement à certains Occidentaux. Ils ne peuvent s’en prendre qu’à leur orgueil et à leur arrogance parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces attitudes-là pour construire un monde de paix", assène Bayala.

